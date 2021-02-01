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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Telegram, мосты, вокзалы — В воскресенье сторонникам Алексея Навального все же удалось провести в Москве массовую акцию протеста, несмотря на беспрецедентное перекрытие центра города и ряда станций метро.

— Миротворцы путей сообщения — В Москве состоялось заседание вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, согласовавших механизм разблокирования транспортной инфраструктуры в Нагорном Карабахе и регионе в целом.

— Квотум доверия — Квота о размещении социальной рекламы в интернете, введение которой обсуждается с середины прошлого года и может быть реализовано уже весной.

— Физкульт-камбэк — Стабилизация эпидемиологической обстановки стимулирует россиян возвращаться к привычным занятиям фитнесом: в первой половине января клубы продали всего на 20% меньше карт, чем годом ранее.

— ЭКСАРу нашли помощников — Страховщиков подключат к репатриации валютной выручки. Госдума приняла закон о допуске коммерческих страховщиков к страхованию рисков экспортеров.

— Природа для региональных финансов — Первый экологический рэнкинг российских регионов под названием "Кому на Руси дышать хорошо" составлен АКРА на базе официальных данных.

— Редким лекарствам отдельный прилавок — Минздрав обнародовал проект порядка закупки лекарств фондом "Круг добра" для лечения детей с редкими заболеваниями.

— Экспорт дал таможне лишь четверть сборов — Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, в 2020 году составила 4,75 трлн рублей, сообщила в пятницу Федеральная таможенная служба (ФТС).

— Методы исключения — Ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов подписал приказы об исключении трех студентов за участие в протестных акциях 23 января.

— Невозможность взяток объяснили весом жены — Мосгорсуд начал разбирательство по существу уголовного дела о получении взяток на сумму более 3 млрд рублей депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым.

— Генералов МВД просят рассчитаться за девелопера — Новый поворот произошел в резонансном расследовании в отношении бывших замруководителя следственного департамента (СД) МВД РФ Александра Бирюкова и Александра Краковского.

— Начальник санатория допустил перегазировку — В Таганском суде Москвы прошли прения по уголовному делу бывшего начальника санатория "Зеленая долина" ФССП Александра Сафонова.

— Подкидышам приоткрывают окно — Депутаты Госдумы доработали отклоненный в 2020 году законопроект о беби-боксах — специально оборудованных помещениях, который позволит женщинам анонимно оставлять новорожденных детей.

— Единороссам подобрали кампанию — Руководство "Единой России" выбрало своих уполномоченных по избирательным кампаниям этого года во всех регионах. Среди них депутаты Госдумы, сенаторы.

— "Спутник" проверят на халяльность — Духовные лидеры мусульман России обратились к разработчикам отечественных вакцин с просьбой раскрыть состав препаратов.

— "Арабская весна" пришла зимой — Уже неделю не прекращаются протесты в Ливане, вспыхнувшие на фоне очередного локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса.

— Доктор Хаос — Появление долгожданных вакцин пока не принесло победы над коронавирусом, а по мере продвижения процесса вакцинации появляются все новые проблемы. В США, например, власти не могут найти разосланные по штатам 20 млн доз препарата, а Европа из-за задержек в производстве вакцины вынуждена ограничивать ее вывоз за пределы государственного объединения.

— Хватай мешки, Китай закрылся — Запрет на пропуск через китайскую границу железнодорожных грузов в мешках заставил российских отправителей спешно менять логистику и привел к росту перевозок на внутреннем рынке.

— "Нобель Ойл" вручили экс-депутату — Нефтекомпания "Нобель Ойл", осваивающая месторождения в Коми и ХМАО с запасами около 86 млн тонн нефти, нашла нового инвестора.

— Мошенники завели пластинку — Резко возросшая популярность Telegram привела к взлету мошенничеств, эксплуатирующих принятую в мессенджере политику анонимности и закрытости.

— Банки готовят к новой ответственности — Ассоциация банков России подготовила рекомендации для кредитных организаций по внедрению ESG — принципов экологической, социальной и управленческой ответственности.

— Стройка на триллион — За 2020 год объем средств на эскроу-счетах, где депонируются средства граждан, покупающих строящееся жилье, выросли более чем на 1 трлн рублей.

— Инвесторы не готовы рискнуть — Международные инвесторы, обеспокоенные ростом геополитической напряженности вокруг России, начали сокращать вложения на российском рынке акций.

— Red Wings навострила крылья в Китай — Подконтрольная "Ростеху" авиакомпания Red Wings, которая должна стать крупнейшим пользователем российских самолетов SSJ 100, расширяет парк за счет иностранной техники.

— Российская техника распахала Европу — Экспорт отечественной сельхозтехники третий год подряд бьет рекорды. В 2020 году поставки за рубеж выросли на 30%, почти до 16 млрд рублей.

— Совкомбанк выглядывает окно — Банк продлил на год срок проведения IPO. Совкомбанк продлил срок размещения допэмиссии 5 млрд акций до 20 апреля 2022 года.

— Сталь легко отлилась — В 2020 году крупнейшие компании металлургической отрасли РФ сократили производство стали лишь на 2,4%, до 60,8 млн тонн, несмотря на падение спроса из-за пандемии.

— Госзакупки подхватили вирус — В прошлом году власти на закупки только основных антибактериальных препаратов и антикоагулянтов, применяемых при лечении COVID-19, потратили более 74 млрд рублей.

— Из баров слились доходы — Введенный в Москве запрет на работу развлекательных заведений и общепита в ночное время привел к падению оборотов баров и пабов как минимум на 25%.

— Издателям выпишут абонемент — Российская книжная палата, которой издатели обязаны передавать экземпляры всех публикуемых в стране книг, с 15 апреля перейдет под управление Российской государственной библиотеки.

— В воде всплывают коды — Производители минеральной и питьевой воды предложили Минпромторгу свой вариант перехода к маркировке этой продукции. Бизнес просит растянуть процесс на три этапа до марта 2023 года.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Банк России готовится к отмене коронакризисных послаблений — Ситуация в российском банковском секторе по итогам 2020 г. "выглядит достаточно управляемой".

— Академики призвали к радикальным экономическим реформам — Главными причинами коронакризиса в России кроме самого вируса стали падение цен на нефть и предшествовавшая ему стагнация экономики.

— В России прошла вторая волна протестов в защиту Алексея Навального — Второй после 23 января день протестов против ареста политика Алексея Навального собрал заметное, хоть и в ряде городов меньшее, количество протестующих.

— Власть готова снова взяться за регулирование молодежной политики — Патриарх Кирилл заявил 31 января, в день протестов, организованных сторонниками арестованного политика Алексея Навального, о "кризисе молодого поколения".

— Президент США Джо Байден огласит свой внешнеполитический курс — Президент США Джо Байден выступит 1 февраля в госдепартаменте с речью, в которой представит концепцию американской внешней политики.

— Давосский форум объявил войну независимым криптовалютам — Цифровые деньги стали одной из основных тем прошедшего на прошлой неделе Давосского форума.

— "Ростех" формирует консорциум производителей 5G — "Ростех" создает консорциум разработчиков оборудования для сетей 5G, к участию в нем будут приглашены все заинтересованные в этом российские разработчики.

— Количество постаматов в России за год увеличилось в 1,5 раза — Количество постаматов в 15 крупнейших городах России увеличилось на 54% – с 4938 до 7616 штук, показало исследование 2ГИС.

— "Инград" может начать еще один проект рядом с аэропортом "Внуково" — Девелоперская компания "Инград" выкупила у ритейлера X5 Retail Group участок на 15 га на Киевском шоссе в Саларьеве, районе новой Москвы.

— По упоминаемости в соцсетях книжные интернет-магазины уступили только маркетплейсам — Следует из рейтинга онлайн-ритейлеров за 2020 год, подготовленного Brand Analytics.

— Commerzbank объявил о реструктуризации — Commerzbank раскрыл предварительную информацию о программе масштабной реструктуризации бизнеса. Программа обойдется Commerzbank в 1,8 млрд евро.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— От героев былых времен… — В понедельник в Вахтанговском театре состоится прощание с большим артистом, честным гражданином и хорошим человеком. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

— Сложный тюнинг — Появился новый повод для отказа в изменении конструкции машины. С 1 февраля вступают в силу новые основания для отказа автовладельцам о внесении изменений в конструкцию автомобилей.

— Черная энергия зеленого мира — Угольная генерация преобладает в мировом энергобалансе по сравнению с другими видами производства электроэнергии. Почему уголь остается выгодным и безопасным рассказал замминистра энергетики.

— Небо открывается — После перерыва, связанного с пандемией, возобновились полеты из Санкт-Петербурга в Хельсинки. В ближайшее время международное авиасообщение откроется также из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга.

— Второе дыхание — С нового года начал работать инициированный президентом фонд для поддержки детей с редкими и тяжелыми заболеваниями. Для финансирования фонда изменили налоговое законодательство.

— Акции падают — Воскресные события, очевидно, не оправдали ожиданий организаторов незаконных акций. Практически во всех регионах России полицейских, росгвардейцев и журналистов оказалось чуть ли не больше тех, кто вышел на акции.

— Защита в зоне риска — Прошло две недели, как в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Почему так важно сделать прививку для старшего поколения, рассказала главный внештатный гериатр Минздрава.

— Один не дома — В Ростуризме считают избыточным требование заселять в гостиницу детей, путешествующих без родителей, только при наличии нотариально заверенного согласия родителей. Эта норма может быть изменена.

— А поутру они нам скажут — Жестко и бесцеремонно зачищались несанкционированные митинги и подавлялись протесты, на неделе вспыхивавшие как свечки то в европейских столицах, то в провинциальных городах.

— Старые новички Байдена — Какую политику будут проводить Джо и его команда? И кто ее будет определять — сам 78-летний президент или его назначенцы? В этом попробовали разобраться журналисты, сами работавшие в США.

— Отдать швартовы! — В Керчи спущен на воду патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". В ноябре он войдет в состав Черноморского флота России. А в Севастополе экипаж принял новый малый ракетный корабль "Грайворон".

— Все бегут, а он им светит — В Саратове на двух десятках перекрестков с интенсивным движением установили модернизированные светофоры с выделенной фазой для пешеходов.

— Каноэ в помощь — Министр спорта РФ Олег Матыцин, побывавший на Алтае, оценил готовность Алтайского края к проведению международных соревнований по гребле.

— Занесло прицеп — В Самарской и Ульяновской областях в воскресенье был объявлен траур по погибшим в страшном ДТП под Сызранью: авария унесла жизни 12 человек.

— Не только на козу — В Липецкой области в рамках социального контракта появятся новые меры поддержки — из региональной казны будут выделять по 100 тысяч рублей тем, кто хочет стать владельцем личного подсобного хозяйства.

— Соцвыплаты в феврале придут в повышенном размере — В первый день февраля традиционно увеличиваются социальные выплаты, пособия и компенсации. Минтруд предложил проиндексировать их в этом году на 4,9%.

— За мат в социальных сетях вводятся штрафы — Соцсети должны будут удалять посты с использованием матерных слов. Закон об этом вступает в силу 1 февраля. Он​ касается в целом мониторинга информации, несущей угрозу людям.

— Отменяется льготное продление аренды земли — Льготные условия пролонгации договоров аренды для арендаторов государственных и муниципальных земельных участков были введены для поддержки бизнеса в пандемию.

— Повышается плата с фур в систему "Платон" — Плата с двенадцатитонников в систему "Платон" за каждый километр пробега по федеральным трассам повышается на 14 копеек — до 2,34 рубля.

— Новые правила будут вводиться два раза в год — Почти любые новые обязательные требования для бизнеса — по охране труда и экологии, санитарные и так далее — теперь должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября.

— Стела, мимо которой не пройдешь — Творческий совет Российского военно-исторического общества оценил представленные на конкурс варианты скульптурной композиции для стелы "Город трудовой доблести".

— По ядерному счету — Президент России своим указом внес изменения в списки ядерных материалов и оборудования двойного назначения, подлежащих экспортному контролю.

— Стоять на земле — После длительной паузы, вызванной коронавирусом, премьер-министр продолжил посещать регионы, которым из-за их экономического отставания были написаны индивидуальные программы развития.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Путеводная вакцина — Иностранцев хотят возить в РФ на прививку от COVID. Разработку программы специальных чартерных рейсов для групп от 100 человек подтвердили в "Интуристе".

— Беспилотный мир — В Карабахе заработал российско-турецкий центр. Военнослужащие двух стран круглосуточно в режиме реального времени будут следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

— Ход винта — Индия рассчитывает на поставку МиГ-29 и Су-30 до конца года. Нью-Дели планирует приобрести российские истребители, несмотря на угрозу санкций США.

— Вирусная безопасность — Бессимптомники с COVID-19 могут быть незаразны. К такому выводу пришел международный коллектив ученых из Китая, Великобритании и Австралии.

— Массовка и затейники — Зачем мирным протестующим петарды, биты и дымовые шашки. Несмотря на спад интереса к несогласованным акциям, организаторы сделали все для "эффектной картинки".

— Тише будут — В России запретят звуковую рекламу на жилых домах. Правительство поддержало законопроект Астраханской областной думы. В России ограничат звуковую рекламу на улицах.

— Сломанному верить — Россиянам сообщат о признании дома аварийным. Правительство поддержит законопроект о внесении опасной недвижимости в Росреестр.

— Русское "Поле" — Комплекс защитит Сибирь и Урал от дронов и ракет. Средство радиоэлектронной борьбы позволяет подавить сигналы на площади в сотни квадратных километров.

— "Стоит задумываться об изучении бессимптомного течения гриппа" — Эпидемиолог Александр Горелов — об открытии новой формы болезни, перерывах между прививками и клеточной памяти.

— По вирусному счету — В 2020 году страховые компании выплатили не меньше 840 млн рублей по случаям, связанным с заболеванием коронавирусом, рассказали опрошенные специалисты крупнейших организаций.

— Тролль с Уолл-стрит — Пользователи соцсетей воцарились на биржах США. Профессиональные инвесторы теряют миллиарды долларов, бессильные против скоординированных в Reddit атак.

— Три веселых буквы — "Коммунальные" жулики обирают пожилых россиян. Этой зимой вновь активизировались мошенники, "работающие" под видом работников служб ЖКХ.

— Новостройки предложили оборудовать зонами спасения на крышах — Новостройки, в которых больше девяти этажей, предложили оборудовать противопожарными зонами спасения на крышах.

— Ростом вышли — З а январь у отечественных производителей максимально подорожали огурцы (+9,7%), картофель (+8,4%) и макароны (+6,6%). Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Протест переменного направления — На несанкционированных акциях, которые прошли в России в воскресенье, снова тысячи задержанных, возбуждены уголовные дела.

— Волшебники страны доз — Страны Евросоюза, где месяц назад стартовала вакцинация, не получили ожидаемое число доз вакцин от COVID-19. Вакцинация в Евросоюзе отстает от утвержденного графика.

— СПГ-проекты бьют в десятку — К 2035 году в России может быть построено более 10 новых заводов по производству сжиженного природного газа, заявил вице-премьер Александр Новак.

— Безналичность пересекла половинный рубеж — Доля безналичных платежей в России по итогам 2020 года достигла нового рекорда и составила 54,1%, подсчитали в Сбербанке.

— РФПИ нашел AliExpress альтернативных совладельцев — РФПИ вместе с ближневосточными фондами выкупили 7,85% акций "AliExpress Россия" у Alibaba Group, в результате доля китайской стороны составила менее 50%.

— Зарубежный учредитель уходит в дефицит — За последние три года иностранцы стали вдвое реже учреждать компании в России, следует из данных Kartoteka.ru. Тенденция началась задолго до пандемии, но в 2020 году усилилась.

— Цены с плавающей запятой — Из-за высокой стоимости морских перевозок в ближайшее время ожидается рост цен сразу на несколько категорий импортируемых в Россию товаров, рассказали участники рынка из нескольких отраслей.

— Карамель села на мель — Россияне покупают все меньше карамельных конфет из-за изменившихся потребительских вкусов. В 2020 году на падении спроса, по словам производителей, сказалось и подорожание сахара.