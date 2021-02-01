МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В мире существует множество видов сыров и различаются они не только вкусом, но и способом изготовления и жирностью. Жирность — это процент содержания жира в сыре, чем она больше, тем менее диетический продукт. Она может колебаться от 10 до 70%. Об этом пишет "Российская газета". Названы 11 продуктов, которые помогут ускорить метаболизм

Тем не менее, за количеством потребления данного продукта необходимо следить людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, у кого есть избыточная масса тела. "Сыры бывают разной жирности, чем она ниже, тем меньше калорийность продукта. Но в тоже время, тем меньше у него полезных свойств и менее выраженные вкусовые качества", — отметила в своем комментарии KP.RU врач-диетолог Юлия Пигарева.

Она добавила, что при лактозной недостаточности сыр можно оставить в рационе, так как в процессе ферментации лактозы практически не остается. Исключение составляют лишь строгие лактозные протоколы по медицинским показаниям.

Помимо этого, диетолог отметила, что следует соблюдать осторожность при употреблении сыра с плесенью (рокфор, дорблю, камамбер, бри и так далее). Считается, что данные сыры могут выделять токсичные вещества. Поэтому их не надо давать детям до пяти лет, так как их ЖКТ функционально неполноценен. Сыры с плесенью также нежелательны для беременных и взрослых людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.