МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" и британская BP подписали соглашение о низкоуглеродном сотрудничестве и совместных "зеленых" проектах, сообщила российская компания. ВР подпишет соглашение с "Роснефтью" по низкоуглеродному сотрудничеству

"ПАО "НК "Роснефть" и bp подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на поддержку деятельности обеих компаний в области углеродного менеджмента и устойчивого развития", — говорится в релизе.

Компании сосредоточатся на нескольких направлениях устойчивого развития: углеродный менеджмент, сокращение и предотвращение выбросов метана, повышение энергоэффективности, применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ), использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2, развитие водородного бизнеса, разработка топлива с улучшенными экологическими показателями, изучение лесных поглощающих систем и оборота компенсационных углеродных квот.

"Объединение усилий двух компаний — лидеров мировой энергетической отрасли — будет способствовать достижению наших корпоративных целей в области устойчивого развития, а также внесет существенный вклад в преодоление вызовов, стоящих сегодня перед отраслью и обществом в вопросах борьбы с изменением климата и обеспечения растущих потребностей мировой экономики в энергоресурсах", — прокомментировал соглашение глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Зеленая" энергетика в России рискует потерять миллиарды инвестиций

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира, обладает долей в 19,75% в "Роснефти". К 2030 году компания намерена снизить выбросы, связанные с ее деятельностью, и выбросы, связанные с углеродом при добыче нефти и газа, на 30-35% и 35-40% соответственно.

"Роснефть" в декабре представила свои климатические цели до 2035 года. Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.