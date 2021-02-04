МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Жители дальневосточного Хабаровска начали через интернет продавать бензин по завышенной (по сто рублей за литр) цене и места в очереди на АЗС, сообщает Dvhab.ru.

В на интернет-сайтах объявлений появились предложения о продаже дефицитного бензина по цене от 80 до 125 рублей за литр.

Помимо этого покупателям надо будет оплачивать доставку — 150-250 рублей.

В одну тысячу рублей обойдется автолюбителям место в очереди на заправки.

Таким образом предприимчивые граждане нашли способ заработать на коллапсе из-за дефицита топлива в Хабаровске. Ситуация с нехваткой бензина в городе набирает обороты.

По данным портала, это началось уже на прошлой неделе. Автовладельцы часами стоят в очередях на АЗС, создавая километровые вереницы, чтобы заправиться.

Как рассказали порталу горожане, к утру не получается заправиться, даже если занять очередь на АЗС с вечера. При этом многие заправки обслуживают только по топливным картам. Те, кто продает бензин за наличные, не справляются с наплывом водителей.

При этом власти города заверили хабаровчан, что в область доставлено несколько десятков тысяч тонн нефтепродуктов из других регионов России, а ХНПЗ уже возобновил производство ходовых АИ-92 и АИ-95.