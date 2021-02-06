МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Требования владельцев "ЮКОСа" к России не только незаконны, но и аморальны. Об этом заявил заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, который курирует интересы России в международных и зарубежных судах, выступая на слушаниях в Верховном суде Нидерландов. Назван срок вынесения решения судом Нидерландов по жалобе в деле ЮКОСа

РБК сообщает о том, что, по мнению Гальперина, "аморальность требований состоит в том, что истцы уже два раза незаконно обогатились за счет России. Первый раз — когда за бесценок приобрели компанию путем залоговых аукционов в середине 1990-х, второй раз — когда в 2000-х вывели из страны миллиарды долларов за счет офшорных схем и налоговых манипуляций".

Он считает, что на этот раз бывшие бенефицианты "ЮКОСа" хотят обогатиться за счет того, что суд признает законность взыскания 57 миллиардов долларов из бюджета России.

Напомним, в 2007 году компания "ЮКОС" прошла процедуру банкротства и перестала существовать. Бывшие акционеры объединились в компанию Group Menatep Limited с целью взыскать с России компенсации через суды.

В 2014 году арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов, но затем это решение было опротестовано российской стороной и заморожено. В 2020 году суд возобновился по решению апелляционного суда в Нидерландах.