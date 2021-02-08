Детям силовиков могут дать преимущества при поступлении в вузы МВД
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущества при поступлении в ведомственные вузы, пишет газета "Известия".
Соответствующий законопроект депутатов Госдумы Александра Хинштейна, Василия Пискарева и Вячеслава Никонова поддержало правительство, в марте Госдума может его принять.
Согласно инициативе, преимущественное право зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, предлагается предоставить детям сотрудников органов внутренних дел, а также детям граждан, которые проходят службу по контракту, имеющих общую продолжительность службы 20 лет и более.
Правительство в своем отзыве отметило, что такие изменения не повлияют на возможность поступления в указанные образовательные организации иных лиц, так как преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях.
Кабинет министров при этом считает, что в целях формирования единого подхода требование законопроекта к общей продолжительности службы, предусматривающее стаж 20 лет и более, для получения преимущества нужно распространить и на сотрудников органов внутренних дел.
Также правительство предложило авторам нормы об основаниях для увольнения граждан указанных категорий согласовать с соответствующими положениями федерального закона "О службе в органах внутренних дел РФ".
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