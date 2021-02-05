МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. МВД захотело получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов. Об этом сообщает "Коммерсант". Эксперт рассказал о слежке через смартфон

Речь идет о мобильном приложении МВД, в котором вскоре появится сервис, позволяющий бороться со звонками мошенников. Издание отмечает, что для этого пользователю придется дать приложению доступ к контактам, что сделает их полностью открытыми для полиции, однако позволит распознавать звонки с мошеннических номеров.

Кроме того, издание указывает на то, что в случае утечки в МВД контакты окажутся в свободном доступе.

3 февраля Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило вывести из-под охраны тайны связи информацию о местоположении мобильного устройства. Предполагается, что разработанные Минцифры поправки в закон "О связи" позволят упростить поиск людей. Так, госорганы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, смогут получить эти данные у операторов связи по запросу без решения суда.

2 февраля заведующий кафедры информационной безопасности НИУ ВШЭ, академик Академии криптографии РФ Александр Баранов рассказал, что технически подкованные мошенники способны подменять телефонные номера и звонить жертвам от имени банков или полиции, и простые пользователи не могут защититься от этого.