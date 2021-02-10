МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Годовая инфляция в Германии в январе ожидаемо составила 1%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,5%, в месячном — на уровне 0,3%.

По итогам декабря годовая инфляция в США составляла 1,4%, месячная — 0,4%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в январе в годовом исчислении составила 1,4%, а в месячном потребительские цены не изменились.

Цены на продовольствие в США в январе в месячном выражении выросли на 0,1%, на энергоносители — на 3,5%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 3,7%, а энергоносители — подешевели на 3,6%.