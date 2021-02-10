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Годовая инфляция в США в январе сохранилась на уровне в 1,4%
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Потребительские цены в США в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Аналитики,... ПРАЙМ, 10.02.2021
инфляция, сша, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,5%, в месячном — на уровне 0,3%.
По итогам декабря годовая инфляция в США составляла 1,4%, месячная — 0,4%.
Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в январе в годовом исчислении составила 1,4%, а в месячном потребительские цены не изменились.
Цены на продовольствие в США в январе в месячном выражении выросли на 0,1%, на энергоносители — на 3,5%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 3,7%, а энергоносители — подешевели на 3,6%.