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2021
https://1prime.ru/News/20210211/833026921.html
PayPal намерен расширить функционал и добавить торговлю акциями
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Новости
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Международный платежный сервис PayPal намерен увеличить количество предоставляемых услуг и добавить возможность открытия высокодоходных сберегательных счетов и торговли акциями,... ПРАЙМ, 11.02.2021
акции, paypal, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Международный платежный сервис PayPal намерен увеличить количество предоставляемых услуг и добавить возможность открытия высокодоходных сберегательных счетов и торговли акциями, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявления гендиректора компании Дэна Шульмана (Dan Schulman).
"Компания заявила, что новые услуги могут включать в себя торговлю акциями и открытие высокодоходных сберегательных счетов, а также возможности оплаты счетов и услуги по обналичиванию чеков", — говорится в сообщении.
PayPal ожидает, что по мере внедрения новых услуг количество активных пользователей может вырасти до 750 миллионов к концу 2025 года, что примерное вдвое превышает текущий показатель.
PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платёжная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, стал доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.