МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Международный платежный сервис PayPal намерен увеличить количество предоставляемых услуг и добавить возможность открытия высокодоходных сберегательных счетов и торговли акциями, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявления гендиректора компании Дэна Шульмана (Dan Schulman). Эксперты рассказали, почему выгодно расплачиваться криптовалютой

"Компания заявила, что новые услуги могут включать в себя торговлю акциями и открытие высокодоходных сберегательных счетов, а также возможности оплаты счетов и услуги по обналичиванию чеков", — говорится в сообщении.

PayPal ожидает, что по мере внедрения новых услуг количество активных пользователей может вырасти до 750 миллионов к концу 2025 года, что примерное вдвое превышает текущий показатель.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платёжная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, стал доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.