МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Человечество ожидает новая пандемия вируса, и притом гораздо опаснее, чем SARS-CoV-2. Новая инфекция может прийти двумя путями. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на интервью с врачом и телеведущим Александром Мясниковым. Доктор Мясников предупредил об опасном лекарстве в домашней аптечке

"Коронавирус пришел как тренировочный процесс, но придет что-то страшнее. Сто процентов придет. Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", — сказал Мясников.

Доктор отметил, что для того, чтобы спастись от новой пандемии, человечеству нужно успеть разработать универсальную вакцину от гриппа. Однако он отметил, что пока неизвестно, сколько времени у нас есть в запасе для этого. "Новая пандемия не должна прийти до того, как мы разработаем универсальную вакцину от гриппа. Иначе плохо будет. Когда придет — не знаю. Может через год, может через пять или десять лет. Именно поэтому все — на борьбу за новую универсальную вакцину от гриппа", — подытожил Мясников. Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже

Отмечается, что о более серьезной пандемии ранее предупреждал и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он сказал, что мир не готов к схватке с более смертельной инфекцией. При этом проблема изменений климата, по его словам, еще сильнее усугубит положение.