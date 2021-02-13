2021-02-13T13:39:18+03:00
2021-02-13T13:39:18+03:00
2021-02-13T13:39:18+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210213/833036000.html
Маск хочет сделать летающую Tesla
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания Илона Маска Tesla сейчас работает над тем, чтобы ее спортивный электромобиль Roadster 2 мог летать. Об этом сообщает The Verge. Сам Маск сказал следующее: "Я хочу, чтобы... ПРАЙМ, 13.02.2021
электромобиль, tesla, илон маск, новости
https://1prime.ru/images/83239/16/832391646.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83239/16/832391646.jpg
https://1prime.ru/images/83239/16/832391643.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83239/16/832391643.jpg
https://1prime.ru/images/83239/16/832391640.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83239/16/832391640.jpg
https://1prime.ru/business/20201202/832473971.html
https://1prime.ru/Stocks/20210211/833019238.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Компания Илона Маска Tesla сейчас работает над тем, чтобы ее спортивный электромобиль Roadster 2 мог летать. Об этом сообщает The Verge.
Сам Маск сказал следующее: "Я хочу, чтобы он парил. Я пытаюсь придумать, как автомобиль сможет взлетать, не убивая людей. Вероятно, он будет отрываться от земли на метр или около того. Если машина вдруг упадет, подвеска повредится, но люди не пострадают".
Он также планирует сделать так, чтобы новый Roadster мог преодолеть небольшое расстояние в полете. Автомобиль будет разгоняться до 100 километров в часа менее чем за две секунды, а его запас хода составит 965 километров. Планируется, что Roadster поступит в продажу уже в 2022 году.
Ранее китайские регуляторы усомнились в качестве и безопасности автомобилей компании. Власти провели переговоры с руководителями подразделений автогиганта в Пекине и Шанхае после жалоб клиентов на проблемы с Tesla. Например, на сбои при управлении электромобилем, а также на возгорание батареи.
Tesla попросили улучшить управление автомобилями, а также соблюдать китайские законы и защищать права потребителей. Компания согласилась с требованиями и признала ряд недостатков в своих бизнес-процессах.