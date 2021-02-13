МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Компания Илона Маска Tesla сейчас работает над тем, чтобы ее спортивный электромобиль Roadster 2 мог летать. Об этом сообщает The Verge. Илон Маск обозначил сроки отправки человека на Марс

Сам Маск сказал следующее: "Я хочу, чтобы он парил. Я пытаюсь придумать, как автомобиль сможет взлетать, не убивая людей. Вероятно, он будет отрываться от земли на метр или около того. Если машина вдруг упадет, подвеска повредится, но люди не пострадают".

Он также планирует сделать так, чтобы новый Roadster мог преодолеть небольшое расстояние в полете. Автомобиль будет разгоняться до 100 километров в часа менее чем за две секунды, а его запас хода составит 965 километров. Планируется, что Roadster поступит в продажу уже в 2022 году.

Ранее китайские регуляторы усомнились в качестве и безопасности автомобилей компании. Власти провели переговоры с руководителями подразделений автогиганта в Пекине и Шанхае после жалоб клиентов на проблемы с Tesla. Например, на сбои при управлении электромобилем, а также на возгорание батареи. Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 миллиона

Tesla попросили улучшить управление автомобилями, а также соблюдать китайские законы и защищать права потребителей. Компания согласилась с требованиями и признала ряд недостатков в своих бизнес-процессах.