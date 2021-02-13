МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В Госдуме предложили ввести акциз на сахаросодержащие напитки. Таким образом депутаты решили бороться с газировкой, которая может способствовать возникновению диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма с данной инициативой на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко. Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Предложение было выдвинуто депутатом Госдумы Иваном Сухаревым. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде стран с целью снижения потребления данного вида продукции. В своём обращении законодатель подчеркнул, что акцизные сборы или специальные налоги на сахаросодержащие напитки в некоторых странах применяются как механизм, направленный на снижение потребления данной продукции.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора", — говорится в тексте обращения. Помимо этого, депутат внес предложение массово информировать граждан России об опасности потребления пищевой сахаросодержащей продукции, особенно для детей, путём распространения такой информации через СМИ и интернет. Сухарев отметил, что "россияне должны понимать, что сахаросодержащая продукция способствует возникновению диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а у детей возможно образование воспалительных процессов в головном мозге".

RT отмечает, что специальные акцизные сборы или налоги на сахаросодержащие напитки уже действуют в ряде стран. Например, в 2018 году подобный налог ввели в Великобритании, а с 1 января 2021 года так называемый "сахарный налог" начал действовать и в Польше. Новый закон введет дополнительные отчисления за каждый литр сладкого напитка, что приведёт и к повышению цены.

По мнению экспертов, в России ввод акциза на сахаросодержащие напитки также приведёт к повышению цен на данную продукцию. Врач назвал продукты, вызывающие сахарный диабет

"Теоретически процесс внедрения такого акциза будет осуществляться по традиционному алгоритму: формируются и утверждаются группы напитков, на каждую из них начисляется акциз из расчёта на литр, а потом этот сбор автоматически добавляется к цене единицы товара и ровно на столько же повышается конечная стоимость для потребителя", — считает общественный омбудсмен по сертификации, лицензированию и техническому регулированию, независимый эксперт по безалкогольным напиткам Дмитрий Петров.

По его мнению, в данном случае будет непросто сформировать эту группу напитков. Открытым также остается вопрос о том, включать ли в неё соки, так как у них разное содержание сахара в составе.

"Сегодня вклад безалкогольных напитков в калорийность диеты гражданина России не превышает 1% от общего списка продуктов питания. Тогда как, например, в США этот показатель выше в 12 раз", — напомнил эксперт.