МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россияне с каждым годом теряют интерес к займам на подарки: в текущем году ко Дню всех влюбленных такую ссуду оформили лишь 1,5% заемщиков против 2,5% в прошлом году, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником24".

"Заемщики охладели к займам на подарки. Так, например, лишь 1,5% заёмщиков собираются оформить займ на подарки к 14 февраля. Напомним, что 5 лет назад доля желающих достигала 5%, в прошлом году — 2,5%. Текущий показатель является минимальным за последние несколько лет", — выяснили аналитики.

При этом 80% оформляющих займ на подарки будут направят на эту цель лишь 20-30% от полученной суммы, добавляют эксперты. Сотни тысяч – не предел. Зачем Илон Маск разгоняет биткоин

Основными заемщиками, которые оформляют займ к 14 февраля, по-прежнему являются мужчины (60%). В качестве цели займа указываются романтическое свидание, цветы, ресторан или кафе. Также лидируют такие подарки, как украшения, парфюмерия и косметика.

Отмечать данный праздник планируют лишь 70%, при этом из них каждый второй назвал в качестве приемлемой стоимости подарка не более 2 тысяч рублей. Еще 40% россиян готовы потратить не более 5 тысяч рублей на подарки, и лишь 10% заемщиков готовы выделить большую сумму.

"Данная тенденция обусловлена совокупностью факторов. Однако основным является более взвешенное отношение к долговым обязательствам и понимание, что заёмные средства стоит оформлять на более существенные покупки, чем мелкие подарки. Кроме того, часть заёмщиков понимают, что в текущих реалиях, когда кредитные организации повысили требования к клиентам, вероятность одобрения будет низкой", — поясняют аналитики.