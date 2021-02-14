МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Несмотря на то, что большинство связанных с COVID-19 ограничений уже снимаются, на рынке долгосрочной аренды жилья все еще сохраняется небольшая отрицательная динамика цен. В ближайшее время ситуация не переломится: объем предложения на 70% больше, чем годом ранее. Разрыв может немного сократиться благодаря возврату в вузы студентов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН и своих экспертов. Московское жилье стали арендовать в складчину

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России сейчас составляет 16,96 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — 23,65 тысяч рублей. По данным ЦИАН, относительно января значения сократились на 0,7% и 1,5% соответственно. Согласно расчетам компании "Этажи", "однушки" сейчас стоят в среднем 17,93 тысяч рублей в месяц, а "двушки" — 24,2 тысячи рублей. Данные аналитиков также зафиксировали небольшое колебание, но речь идет о росте показателей на 2% и 1% соответственно.

Самым заметным, по данным "Этажей", стал рост цен на однокомнатные квартиры в Уфе: за минувший месяц они подорожали на 3,23%, до 15,5 тысяч рублей в месяц. Снижение цен аналитики отмечают в Красноярске, где среднее значение сократилось на 1,82%, до 16,2 тысяч рублей в месяц. Данные ЦИАН говорят о 3-процентном падении средней стоимости жилья в Волгограде и Воронеже, до 13 тысяч рублей и 13,1 тысяч рублей за "однушку" в месяц. Негативной оказалась динамика и в Санкт-Петербурге, где показатель сократился в 0,4%, до 24,5 тысяч рублей в месяц.

Согласно расчетам ЦИАН, в Москве однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем 38,7 тысяч рублей в месяц, двухкомнатная — 53,4 тысяч рублей в месяц. В первом случае значение относительно января выросло на 1,8%, а во втором — сократилось на 0,2%.

Управляющий директор "Миэль" Мария Жукова объясняет, что в Москве средние цены сейчас корректирует и изменение структуры предложения: за год объем малогабаритных студий в 10-20 квадратных метров в структуре предложения вырос на 20%. "Это связано с появлением таких лотов в проектах большинства застройщиков, их активно покупают для сдачи в аренду",- поясняет она. Одновременно по наблюдениям эксперта увеличился объем предложения в переоборудованных общежитиях, где снять жилье можно за 16-22 тысяч рублей в месяц. Риелтор назвал типы квартир, которые лучше не покупать на "вторичке"

Замдиректора департамента аренды "Инком-Недвижимости" Оксана Полякова считает, что число лотов на рынке аренды Москвы в нынешнем году увеличится на 20% из-за купленного на волне ажиотажного спроса жилья. При этом она поясняет, что предложение также растет за счет наймодателей, которые, стремясь поправить материальное положение, переезжают к родственникам, а собственную недвижимость сдают. Одновременно эксперт говорит и о начавшемся небольшом росте числа заявок от арендаторов.