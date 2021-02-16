МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс рубля слабо растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Российский фондовые индексы обновили локальные максимумы

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника снижался на 9 копеек – до 73,24 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 88,93 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,33% — до 63,51 доллара за баррель.