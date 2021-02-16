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https://1prime.ru/News/20210216/833049402.html
Рубль подрастает к доллару и евро в начале дня
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Курс рубля слабо растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника снижался на 9 копеек – до 73,24... ПРАЙМ, 16.02.2021
рубль, валюта, мосбиржа, биржи, торги, рынки, валюта, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс рубля слабо растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника снижался на 9 копеек – до 73,24 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 88,93 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,33% — до 63,51 доллара за баррель.