МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с руководителями думских фракци заявил, что сама по себе приватизация ради приватизации неприемлема, она должна быть выгодна экономике. Путин предложил обдумать введение продовольственных сертификатов

Глава РФ отметил, что знает, что КПРФ беспокоят вопросы, связанные с приватизацией.

"Я тоже неоднократно на этот счет высказывался, здесь, может быть, у нас не всегда и не все совпадает в подходах, но, во всяком случае, я думаю, что мы едины в том, что приватизация сама по себе, ради приватизации, она, особенно так, как этот делалось, допустим, в 90-ы годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики, она должна улучшать структуру экономики, мы должны исходить из того, что любой шаг в этом направлении должен создавать не формально, а фактически, на практике, лучшего и более эффективного собственника", — заявил президент.

Путин добавил, что проводить приватизацию необходимо в условиях определенной конъюнктуры, чтобы не раздавать за копейки то, что стоит миллионы или даже миллиарды.