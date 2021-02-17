Путин заявил о недопустимости приватизации по примеру девяностых годов
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с руководителями думских фракци заявил, что сама по себе приватизация ради приватизации неприемлема, она должна быть выгодна экономике.
Глава РФ отметил, что знает, что КПРФ беспокоят вопросы, связанные с приватизацией.
"Я тоже неоднократно на этот счет высказывался, здесь, может быть, у нас не всегда и не все совпадает в подходах, но, во всяком случае, я думаю, что мы едины в том, что приватизация сама по себе, ради приватизации, она, особенно так, как этот делалось, допустим, в 90-ы годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики, она должна улучшать структуру экономики, мы должны исходить из того, что любой шаг в этом направлении должен создавать не формально, а фактически, на практике, лучшего и более эффективного собственника", — заявил президент.
Путин добавил, что проводить приватизацию необходимо в условиях определенной конъюнктуры, чтобы не раздавать за копейки то, что стоит миллионы или даже миллиарды.
https://1prime.ru/News/20210217/833061800.html