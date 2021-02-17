МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Объем торгов акциями компании "Белуга Групп", одного из крупнейших в России производителей водки, впервые в истории торгов этой бумагой превысил 1 миллиард рублей в день, но рост объемов торгов и взлет за последние три недели цены акции могут не быть фундаментально обоснованы, а быть спекулятивными и представлять риски для новых покупателей, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Эксперт объяснил скачок акций "Абрау Дюрсо" на торгах

Акции "Белуги" вошли в топ-15 крупнейших торгуемых на Московской бирже бумаг в среду и обогнали АФК "Система", ММК, префы "Сургутнефтегаза", акции "Северстали" и акции самой торговой площадки, следует из данных торгов.

К 16.32 мск объем торгов акциями "Белуга Групп" составил почти 1,443 миллиарда рублей, акциями АФК "Система" — 1,2 миллиарда рублей, ММК – 0,999 миллиарда рублей, префами "Сургутнефтегаза" — 0,896 миллиарда рублей, акциями "Северстали" — 0,761 миллиарда рублей, акциями Московской биржи – 0,775 миллиарда рублей.

К текущему моменту акции поднимаются на 36,11% — до 4320 рублей, цена уже подскакивала до нового исторического максимума — 4430 рублей.

ЧТО ТОЛКАЕТ БУМАГИ ВВЕРХ?

Бумаги активно начали расти с 25 января и к текущему моменту они максимально выросли в 3,3 раза. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на бирже Лондона

"Рост акций "Белуги" стартовал сразу после публикации годовых операционных результатов, которые оказались достаточно сильными. 26 января объем торгов резко вырос до 60 миллионов рублей, а еще через день — до 200 миллионов рублей. Для сравнения: в 2020 году средний дневной торговый оборот акциями составил чуть более 4 миллионов рублей", — отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Одновременно с публикацией результатов 25 января долю в компании нарастил член совета директоров Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко с 0,034% до 0,038% (примерно соответствует покупке около 630 акций), о чем стало известно 28 января, также указывает аналитик.

Следующие две недели торговые обороты держались на уровне 20–30 миллионов рублей, после чего выросли до 70 миллионов рублей на торгах 12 февраля, 160 миллионов рублей – на торгах 15 февраля и более 900 миллионов рублей на сессии 16 февраля, когда бумага выросла сразу на 26,5%, уточняет эксперт.

"Такая картина косвенно подтверждает, что рост котировок может быть связан не только с хорошими результатами 2020 года. При этом нельзя не отметить, что между 28 января и 12 февраля торговый оборот был выше среднего не только из-за роста цены акций, но и за счет роста количества проторгованных бумаг, что может говорит о повышенной активности крупных покупателей. При среднем обороте c октября на уровне 5 тысяч бумаг обороты в период с 29 января по 11 февраля включительно составили более 12 тысяч бумаг", — говорит Галактионов.

"Среди других новостей можно отметить публикацию в "Коммерсанте", в которой рассказывается о продаже непрофильных активов "Белуги". Речь идет о продаже птицефабрики "Михайловская" мощностью 30 тысяч тонн стоимостью до 500 миллионов рублей. Эта сумма составляет около 35% от прибыли группы в 2019 году и 7,7% от EBITDA", — обращает внимание он.

В то же время аналитик считает, что прогресс в переговорах о продаже непрофильного актива в совокупности с ожиданием сильных финансовых результатов за 2020 году, низкой ликвидностью акций и высокой активностью частных инвесторов-спекулянтов может в какой-то степени объяснить скачок котировок, хотя для дневного оборота почти 1 миллиард рублей выглядит слабовато. Российский рынок акций повышается на дорогой нефти

"Тем не менее, для рядового частного инвестора с учетом доступной информации покупка акций по текущим уровням предполагает повышенный риск из-за сильной перекупленности. Все аргументы в пользу роста косвенные и требуют подтверждения. Действующим инвесторам имеет смысл задуматься над фиксацией прибыли, новым инвесторам стоит дождаться более подробной информации о планах менеджмента и корпоративных новостях", — предупреждает Галактионов.

Beluga Group — один из крупнейших в России производителей водки, а также один из ведущих импортеров крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями, винным хозяйством, собственной системой дистрибьюции и сетью розничных магазинов "Винлаб". В портфель брендов компании входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв".

На текущий момент рыночная капитализация компании превышает 68,398 миллиарда рублей, следует из данных Московской биржи.