МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером продолжает снижение, сдерживает валюту слабая внутренняя статистика из США по рынкам труда и недвижимости, свидетельствуют данные торгов.

Не только в доллар. Как собрать сбалансированный валютный портфель

Ранее в ходе торгов была опубликована слабая внутренняя статистика по рынку труда в США. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 13 февраля составило 861 тысячу. Прогноз составлял 765 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 6 февраля, был пересмотрен до 848 тысяч с 793 тысяч.

Не оправдала ожидания аналитиков и статистика по рынку недвижимости. Согласно данным минторговли страны, число новых домов в США, строительство которых было начато в январе, снизилось на 6% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,58 миллиона. Показатель ожидался на уровне в 1,658 миллиона.

Трейдеры обращают внимание на данные протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованного в среду. Регулятор отметил сохранение высокой неопределенности относительно перспектив для экономики и долгосрочных прогнозов. Вместе с этим участники заседания отметили улучшение среднесрочных ожиданий на фоне программы вакцинации и мер поддержки.