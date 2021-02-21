МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский стоматолог Геннадий Шаргородский подробно объяснил телеканалу "Звезда", как ношение маски влияет на здоровье зубов и десен.

Врач рассказал, что прикрытие рта и носа в течение длительного времени заставляет человека чаще дышать. В результате поток влаги постепенно сокращается, вызывая сухость во рту, способствующую развитию кариеса и заболеваний десен. Также из-за этого может возникнуть неприятный запах изо рта. Диетолог назвала вредный для употребления продукт при коронавирусе

Шаргородский рекомендует людям, долгое время находящимся в маске, чаще чистить зубы и полоскать рот водой, пить больше воды, употреблять леденцы и жевательные резинки (желательно без сахара) для большего слюноотделения.

Помимо этого, из-за ношения маски на слизистой ротовой полости могут появляться трещины и темные пятна, поскольку бактерии в полости рта не могут выйти наружу. Поэтому в использовании масок нужно делать перерывы, чтобы микроорганизмы имели выход из полости рта, указал стоматолог.

Врач напомнил, что борьба с самим кариесом остается сферой деятельности стоматологов, к которым нужно систематически приходить для обследования. Также специалист обратил внимание на важность регулярного поддержания чистоты зубов и полости рта и проведения профилактической чистки зубов.