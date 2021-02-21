МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере "POLARIS", на борту 10 человек, их состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области, отказал основной двигатель на малом траулере "POLARIS" №МК 0355, которое вело рыболовный промысел. Место нахождения 81 километр от Зубовской губы полуострова Рыбачий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние команды удовлетворительное.

"Для буксировки траулера в порт приписки направлено судно", — отметили в МЧС.

Для помощи российскому траулеру Polaris направлено спасательное судно "Росрыболовства", которое прибудет около 21.00, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

"Спасательное судно "Росрыболовства" идёт туда (к месту аварии — ред.), возьмёт на буксир и доставит к берегу. Ожидается, что спасатели к ним подойдут около девяти вечера", — сообщили в Росморречфлоте.

Там также пояснили, что погода спокойная: ветер с порывами до 12 метров в секунду, обледенения нет. Несмотря на довольно сильное течение, опасности нет.