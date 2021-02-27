МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. О том, по каким признакам можно распознать телефонных мошенников и как застать их врасплох, рассказали в интервью RT Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Врач рассказал, как мошенники гипнотизируют людей по телефону

Щельцин посоветовал задавать уточняющие вопросы, что может застать злоумышленников врасплох. "Если изучить основы, то будет легче воспринимать разные сценарии, которые навязывают мошенники. Надо задавать уточняющие вопросы: "Как это произошло? Что случилось?", — отметил он. По словам эксперта, с помощью таких вопросов можно легко распознать человека, который не владеет полной информацией. В этом случае лучше сразу сказать, что будете обращаться в службу поддержки, добавил Щельцин.

Власов, в свою очередь, посоветовал, что по возможности при любых подозрительных звонках не стоит продолжать разговор, а просто нужно сразу класть трубку.

"Первый по распространённости вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением, что с вашей карты списаны средства. Как только вам поступает такой звонок, инструкция одна: сразу кладите трубку. Если у вас закрались какие-то сомнения, то берите свою банковскую карту, смотрите телефон, который на ней написан, и звоните сами", — объяснил он.

Власов напомнил, что в эти дни стали очень популярны такие виды мошенничества, когда вам предлагают якобы бесплатно пройти медицинское обследование или, например, получить путёвку в санаторий. Подсчитано, сколько телефонные мошенники в среднем крадут за одну атаку

"В 90% случаев человека, который прошёл бесплатное обследование, долго изматывают, потом просят подписать бумагу о том, что он его прошёл, якобы для отчётности, а потом оказывается, что человек вышел с огромным кредитом… Также якобы звонки от всяких социальных служб, что вам положена бесплатная путевка или курс реабилитации после COVID-19… Если дело касается реабилитации, звоните в свою поликлинику, если всё остальное — в социальную службу своего района и тоже уточняйте", — отметил эксперт.

Необходимо также обращать внимание на то, что именно вы говорите мошенникам. Власов подчеркнул, что не стоит использовать слова "да" или "нет" в подобном разговоре. "Совет: кто бы вам ни звонил, не говорите ни "да", ни "нет". Вместо "да" — говорите "слушаю вас" или "алло". Вас спрашивают: "Это вы?", не говорите "я", говорите "возможно", — сказал специалист.