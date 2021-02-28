МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, в эфире телеканала "Россия 1" дал советы по подготовке к анализу крови. Подробнее об этом рассказывает РИА Новости. Назван продукт, который нужно исключить, чтобы избавиться от лишнего веса

Доктор рекомендовал уточнять заранее, нужно ли приходить на сдачу анализа утром голодным, потому что необходимость в этом бывает не всегда. Такое требование надо соблюдать при проверке уровня глюкозы или холестерина. Также Мясников посоветовал перед анализами сообщать врачу о препаратах, которые вы принимаете, и отказаться от алкоголя.

Кроме того, необходимо различать показатели анализа крови, взятой из пальца или вены, поскольку последний способ более точный.

Доктор также напомнил, что не стоит пытаться самостоятельно интерпретировать результаты исследований, а лучше показать их квалифицированному специалисту.