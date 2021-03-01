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Россиянам напомнили о трех коротких рабочих неделях этой весной
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Сегодня, 1 марта, в первый день весны россиянам напомнили о трёх коротких рабочих неделях, которые ждут их в течение ближайших трёх месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со... ПРАЙМ, 01.03.2021
сокращенная рабочая неделя, праздник, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Сегодня, 1 марта, в первый день весны россиянам напомнили о трёх коротких рабочих неделях, которые ждут их в течение ближайших трёх месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роструда.
Так, по информации Роструда, короткой будет уже следующая рабочая неделя, которая начнётся с 8 марта. Международный женский день в России традиционно станет праздничным и выходным.
Таким образом, россияне будут работать на один день меньше. Следующие короткие четырёхдневные недели ждут трудящихся граждан уже в мае.
Их сокращение будет обусловлено празднованием 1 и 9 мая. Днём Труда и Днём Победы соответственно. Так что россияне будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Всего же в 2021 году в России будет семь коротких рабочих недель. Напомним, что в этом году 31 декабря будет выходным.