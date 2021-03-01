МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Сегодня, 1 марта, в первый день весны россиянам напомнили о трёх коротких рабочих неделях, которые ждут их в течение ближайших трёх месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роструда.

Так, по информации Роструда, короткой будет уже следующая рабочая неделя, которая начнётся с 8 марта. Международный женский день в России традиционно станет праздничным и выходным.

Таким образом, россияне будут работать на один день меньше. Следующие короткие четырёхдневные недели ждут трудящихся граждан уже в мае.

Их сокращение будет обусловлено празднованием 1 и 9 мая. Днём Труда и Днём Победы соответственно. Так что россияне будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Всего же в 2021 году в России будет семь коротких рабочих недель. Напомним, что в этом году 31 декабря будет выходным.