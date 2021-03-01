МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Национальная платежная система "Мир" запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на технологический бюллетень, который платежная система разослала банкам. Информацию об этом также подтвердили два источника издания на платежном рынке. С 1 марта будет расширено действие карт "Мир"

Нововведение вступит в силу уже 27 апреля этого года. Данная мера направлена на минимизацию рисков осуществления сомнительных денежных переводов.

"Ограничение пополнения иностранных электронных кошельков с помощью карт "Мир" — одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов", — рассказал РБК представитель Национальной системы платежных карт (НСПК).

Получение бюллетеня также подтвердили в ВТБ и Газпромбанке. "Банк уже действует в соответствии с положениями данного бюллетеня, а также с действующими законодательными нормами", — сказал представитель ВТБ. Через Газпромбанк, по словам его представителя, такие операции не проходят.

Представитель Промсвязьбанка пояснил, что "в части трансграничных операций по пополнению заграничных кошельков никаких существенных работ по перенастройке систем банкам проводить не потребуется. Согласно бюллетеню, НСПК будет самостоятельно отклонять такие операции по картам "Мир". Крупные магазины обязали принимать карты "Мир"

ЗАЧЕМ ВВОДИТСЯ ДАННЫЙ ЗАПРЕТ

Запрет на трансграничные операции по пополнению электронных кошельков может быть продолжением истории с платежными сервисами QIWI и ЮMoney (бывшие "Яндекс.Деньги"), которым ЦБ запретил проводить платежи из России в адрес иностранных интернет-магазинов, считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов согласился с ней, отметив, что "поскольку НСПК является стопроцентной "дочкой" Банка России, то таким образом регулятор мог обратить взор на другие схемы для совершения подозрительных с его точки зрения платежей".

Счета электронных кошельков могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим игрокам серого рынка, также подчеркнула Обаева.

По мнению Достова, так как карты "Мир" не принимают к оплате во многих зарубежных странах, электронный кошелек мог быть "мостиком" между покупателем и продавцом: "Однако такие переводы не занимали гигантскую долю рынка, и вряд ли добросовестные пользователи массово пострадают".