МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Несмотря на пандемию коронавируса, завершившийся 2020 год выдался для российского банковского сектора достаточно удачным в части динамики, хотя в начале года повсеместно звучали пессимистичные прогнозы. Объем активов за год вырос на 16,9% и на 12,5% в номинальном и реальном выражениях соответственно. При этом темпы прироста активов 2020 года как в номинальном, так и реальном выражениях оказались лучшими с 2015 года.

Важным фактором, оказавшим существенно влияние на динамику активов в 2020 году, стал план поддержки экономики. В частности, в конце первого квартала были разработаны меры поддержки, которые включали в себя субсидирование процентных ставок, льготные кредиты и другие послабления. Финансирование этих мер потребовало мобилизации дополнительных бюджетных ресурсов, аккумулировать которые было решено посредствам дополнительного заимствования через ОФЗ. При этом значительный объем ОФЗ скупили банки, чему во многом способствовало снижение ключевой ставки до рекордно-низкого для России уровня (4,25%). Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2021 году динамика активов будет слабее из-за сокращения масштабов мер поддержки. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, прирост активов в наступившем году может составить порядка 6-9% в реальном выражении.

Соотношение нетто-активов (за вычетом резервов) банков и ВВП в 2020 году выросло до рекордных уровней и по итогам года составило 97% (81% на начало 2020 года). Предыдущий локальный максимум отношения нетто-активов и ВВП был в 2015 году, когда показатель вовлеченности банковского сектора в экономику доходил до 93%. Таким образом, в 2020 году существенно выросла роль банковского сектора в экономике и прервалась негативная тенденция последних лет, когда наблюдалось снижение этого показателя.

Влияние отзывов лицензий в 2020 году существенно снизилось относительно предыдущих лет. За 2020 год отозвано лишь 16 лицензий у кредитных организаций и НКО. Для сравнения, в 2019 году принудительно лицензий лишились 28 банков, а в 2018 году — 60, а до этого в рекордные года отзывалось более 100 лицензий в год. При этом суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в 2020 году, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил всего 54 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2019 году эта величина была 118 миллиардов рублей, а в 2018 году 0,5 триллиона рублей. Правда при этом в 2020 году 42 организации лишились лицензии добровольно, таким образом, суммарно рынок покинули почти 60 кредитных организаций. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2021 году ситуация будет примерно на уровне прошедшего года, количество принудительных отзывов будет в диапазоне 12-20, также банковский сектор недосчитается еще 30-37 банков, которые сдадут свои лицензии в добровольном порядке.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 января 2021 года. В рейтинге представлены данные по 401 кредитной организации России, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в 2020 году объем активов в номинальном выражении вырос у 255 кредитных организаций или у 63,6% банков, представленных в текущем рейтинге. Для сравнения, в 2019 году доля банков с приростом была немного меньше — 60,4%, а 2018 году — 61%. Таким образом, процент банков с приростом активов в последние годы в целом находится на относительно стабильном уровне.

Крупные банки выиграли от пандемии

Результаты исследования свидетельствуют о том, что разные размерные группы из ТОП-200 по количеству банков с приростом отличались достаточно сильно. Так, среди банков, из ТОП-50, доля банков с приростом активов составила 80%, что стало наилучшим результатом среди всех размерных групп. В свою очередь у банков с 151 по 200 места прирост активов наблюдался у 74% банков. У двух оставшихся групп из ТОП-200 — с 51 по 100 места и с 101 по 150 места доля с приростом активов была чуть меньше — 66% и 60% соответственно. При этом у банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 401 места) только 49% банков характеризовалось приростом активов в 2020 году. Таким образом, результат самых крупных банков оказался немного лучше, чем у средних и небольших банков.

В денежном выражении в более выгодной ситуации также оказались самые крупные банки. Суммарный объем активов (здесь и далее — активы в номинальном выражении без вычета резервов) у банков из ТОП-50 относительно результата этих же банков на 1 января 2020 года вырос на 18,3% или на 16,2 триллиона рублей. Также двузначный прирост активов наблюдался у банков с 151 по 200 место, активы которых увеличились на 11,2%, однако прирост в денежном выражении составил только 0,07 триллиона рублей. Для сравнения у банков с 51 по 100 места суммарный объем активов увеличился только на 2,8% или на 121 миллиард рублей.

Как следствие очень хорошего результата у крупных банков и умеренной динамики у средних и небольших банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. Доля ТОП-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора на 1 января 2021 года выросла до 93,5% (+1,3 процентных пункта за год). При этом доля ТОП-30 банков по итогам года составила 89,7% против 87,7% на начало 2020 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2021 году консолидации активов российского банковского сектора продолжится, однако темпы роста консолидации будут несколько меньше чем в 2020 году.

Лучшую динамику показали банки с госучастием

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, все типы банков по типам собственников (государственные, частные и иностранные) в 2020 году характеризовались приростом активов. При этом наилучшую динамику брутто-активов продемонстрировали банки с государственным участием, что помогло им укрепить свои позиции относительно частных и иностранных банков. Так, прирост активов у госбанков в 2020 году составил 18,6%, против прироста на 15% у частных и +7,7% у иностранных банков. Стоит отметить, что хороший результат госбанков, как уже упоминалось выше, связан с финансированием мер поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19.

Списочный состав первой десятка банков за год не изменился, однако несколько банков изменили свои позиции в рейтинге. При этом изменения в первой десятке стали следствием неоднородных темпов прироста активов, которые варьировались в широком диапазоне от +7,9% до +27,5%. Наибольшим приростом активов в первой десятке, по оценкам РИА Рейтинг, характеризовался Промсвязьбанк, а наименьшим — Банк ФК Открытие. Из-за значительного роста активов Промсвязьбанк смог подняться на одну позицию в рейтинге до 8-о места, тогда как Банк ФК Открытие потерял две позиции, и занял 9-е место вместо 7-го годом ранее. Также укрепить свои позиции смог МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, активы которого выросли на 19% (+1 позиция, занимает 7-е место).

Среди банков первой сотни наибольшим приростом активов в абсолютном выражении характеризовался Сбербанк, активы которого в 2020 году увеличились почти на 6 триллионов рублей. Впечатляющая динамика активов у Сбербанка стала следствием роста корпоративного и розничного кредитования, а также вложений в ценные бумаги. Вторым по масштабам прироста активов стал Банк ВТБ, у которого активы за год выросли на 2,8 триллиона рублей. При этом динамика активов Банка ВТБ объясняется увеличением вложений в ценные бумаги, а также ростом корпоративного и розничного кредитования. Третьей и четвертой кредитными организациями по приросту объема активов в 2020 году стали АЛЬФА-БАНК и НКО НКЦ, которые показали рост на 985 и 965 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом объема активов Банк ГПБ (Газпромбанк), активы у которого выросли на 952 миллиарда рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением активов среди крупнейших банков характеризовался БАНК СНГБ (Сургутнефтегазбанк) и Банк Возрождение, активы которых снизились на 179 и 111 миллиардов рублей соответственно.

Наилучшая относительная динамика активов среди ТОП-100 крупных кредитных организаций по итогам 2020 года была у корейского КЭБ ЭйчЭнБи Банка. Объем активов этого банка в 2020 году вырос более чем в 2 раза, что позволило ему попасть в ТОП-100 и на 1 января он расположился на 93-м месте. Стоит отметить, что данный банк в 2020 году существенно нарастил межбанковское кредитование, а также кредитование юридических лиц. Второй по темпам прироста активов стала НКО НРД, активы у которой выросли на 90%, в результате чего НКО смогла занять 30-е место в рейтинге (+14 позиций). Такой впечатляющий рост, скорее всего, связан с быстрым развитием фондового рынка в России, в том числе заметным увеличением розничных инвесторов. Третьим по динамике активов стал китайский банк — БЭНК ОФ ЧАЙНА (Bank of China), объем активов которого вырос на 76% (+27 позиций, в рейтинге занимает 82-е место). Стоит отметить, что еще 6 банков из первой сотни по объему активов в 2020 году характеризовались темпами прироста активов более чем на 50%.

Отрицательную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал БАНК СНГБ (Сургутнефтегазбанк), активы которого сократились на 59% из-за снижения вложений в ценные бумаги и переоценки качества кредитного портфеля юридических лиц. Вторым по темпам снижения стал Банк Возрождение, сокращение активов которого составило 39%. В текущем рейтинге Сургутнефтегазбанк занимает 58-е место (-27 позиции), а Банк Возрождение — 42-е место (-8 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал Запсибкомбанк со снижением активов на 38% (-20 позиций, занимает 70-е место).

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2021 году с высокой долей вероятности можно предположить, что динамика активов будет слабее, а сам прирост составят порядка 6-9%. Это во многом будет связано с более умеренными бюджетными тратами и частичным сворачиванием льготной ипотеки.

Рейтинг банков по объему активов на 1 января 2021 года в PDF-формате >>