МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Отдых по большинству курортных направлений, доступных для российских туристов в настоящее время, повально подорожал. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на данные сервиса поиска и покупки туров Level.travel. Турбизнес прогнозирует рост цен на отдых в Турции

Согласно информации экспертов, цены на поездки в Объединенные Арабские Эмираты возросли вдвое по сравнению с прошлой зимой — на данный момент отдыхающие платят в среднем 161 тысячу рублей за тур на двоих. "Тенденция связана в первую очередь с отсутствием прямых чартеров в ОАЭ. Регулярные авиарейсы выполняются всего несколько раз в неделю, что делает предложение на рынке небольшим, а цены высокими", — объяснили эксперты Level.travel.

Стоимость путешествия на Кубу выросла на 48% — россияне платят не меньше 147 тысяч рублей за недельный тур на двоих, а за отпуск на Мальдивах — примерно 391 тысячу рублей, что на 31% больше, чем в 2020 году. Кроме того, продажи туров на остров Занзибар выросли в 50 раз — средняя стоимость отдыха там составляет 185 тысяч рублей. Названа дата, от которой зависит летний отдых в 2021 году

Египет также вошел в пятерку популярных зимних направлений. Его выбрали 4% клиентов турфирм — при том, что год назад на эту страну приходилось меньше полупроцента в общем объеме продаж. "При большом разнообразии доступных направлений отпугивала логистика: перелет в Каир и 8-часовой трансфер до курорта", — объяснили эксперты Level.travel. "Сейчас выбора особо нет, а египетские цены греют. Стоимость туров на двоих в марте начинается от 97 тысяч рублей. Часто появляются и более выгодные предложения: например, 10 дней в пятизвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе по системе "всё включено" за 17 300 рублей, и это с перелетом и трансфером", — добавили они.

Вне конкуренции по-прежнему находится Турция. "Даже сейчас, когда купаться в Анталье холодно, 43% всех туров продаются именно туда", — подвели итог в Level.travel.