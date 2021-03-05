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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Мир хижинам, война хорькам — Как Владимир Путин, оказавшись вместе с женщинами, возненавидел уродов и букашек — 4 марта президент России Владимир Путин встретился с участниками движения "Мы вместе", организованного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

— НКО просят не путать их со следствием — Некоммерческие организации не готовы выяснять источники финансирования своих жертвователей — Более полусотни российских НКО, которые помогают бездомным, тяжелобольным, сиротам, пожилым гражданам, просят президента Владимира Путина поддержать их в споре с Минюстом.

— Соцподдержке ищут верный адрес — Идентификацией домохозяйств в России займется ФНС — В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минтрудом, ПФР и Росстатом запустят пилотный проект определения уровня совокупного дохода российских домохозяйств.

— Maza хака — Данные с форума киберпреступников утекли в сеть — Один старейших теневых форумов Maza был взломан.

— Панель госуправления — Контроль и надзор откроются для гибкого регулирования — Минэкономики достраивает архитектуру управления контрольно-надзорной деятельностью для внедрения доказательного регулирования в этой сфере.

— Осмотр отстающих — Михаил Мишустин посетил все десять депрессивных регионов — Премьер-министр Михаил Мишустин завершил цикл поездок по десяти наиболее экономически депрессивным регионам страны, посетив вчера Туву.

— Страны—участницы ВТО утратили интерес к торговым спорам — Мониторинг мировой торговли — С момента создания Всемирной торговой организации (ВТО) — 1 января 1995 года — ее страны-участницы инициировали 598 споров.

— Избирательный фронт — Наблюдателей на выборах приравняли к защитникам Отечества — Близкий к администрации президента Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол на тему общественного наблюдения на выборах.

— "Единая Россия" занялась полиаморией — Партия хочет запретить ее пропаганду — Вслед за запрещенной "пропагандой гомосексуализма" депутаты от "Единой России" обратили внимание на другие сексуальные практики.

— Суд прислушался к диагнозу защиты — С гематолога Елены Мисюриной сняты все обвинения — В четверг Мосгорсуд отменил приговор гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года за смерть пациента.

— Разъединенный финансовый капитал — Для экс-главы ОФК-банка запросили десять лет строгого режима — Как стало известно, максимальный срок — десять лет, причем не общего, а строгого режима,— затребовал гособвинитель для бывшего президента банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева.

— Армения застряла между прошлыми и нынешним — Предшественники Никола Пашиняна хотят его убрать, но не могут — Политический кризис в Армении законсервировался, а нестабильность стала стабильной.

— Эпоха гибридной безопасности — Отмененную из-за пандемии Московскую конференцию проведут в июне — Как стало известно "Ъ", на 22–24 июня предварительно назначена Московская конференция по международной безопасности (МКМБ).

— Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных — В стране начались убийства выступающих против переворота — Противостояние армии и общества, начавшееся после военного переворота в Мьянме, резко обострилось.

— ОПЕК+ сдерживает недра — Только Россия и Казахстан увеличат добычу нефти в апреле — Страны ОПЕК+ неожиданно решили не увеличивать добычу нефти в апреле, несмотря на сформировавшийся на рынке дефицит и рост цен более чем на 20% с начала года.

— Отступный интернет — Законопроект о бесплатном доступе к значимым сайтам предложено доработать — Минцифры поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по предоставлению компенсаций операторам связи на исполнение законопроекта о "доступном интернете".

— Деньги граждан надежно запаялись — "Вогульский пайщик" не привлек внимания регуляторов — В России обнаружилось потребительское общество, заявляющее, что владеет активами на сумму, превышающую половину ВВП страны.

— Уголь с зеленым прицепом — Экспортеров обяжут вкладываться в экологические проекты — Угольные компании Кузбасса, которым пообещали рост экспорта на восток на 30% в ближайшие три года, получат эти объемы не безусловно.

— Эка система — Нефинансовый бизнес Сбербанка пока не окупается — Пока экосистема Сбербанка не оправдывает себя по части вклада в прибыль.

— "Римеру" выводят за периметр — ЧТПЗ продает нефтесервисный бизнес — ЧТПЗ накануне своей возможной продажи решил вывести из периметра нефтесервисный бизнес — группу компаний "Римера", стоимость которой оценивается в 200–300 миллионов долларов.

— Ссуды держат дистанцию — Клиенты МФО все чаще предпочитают быть онлайн — Доля клиентов МФО, воспользовавшихся онлайн-кредитованием, по итогам 2020 года достигла 64%.

— Под блюда расширяют прилавки — Оператор корнеров с едой "Милти" откроет магазины — Оператор более 300 корнеров с готовыми блюдами "Милти" — новый проект основателя купонного сервиса Biglion Олега Савцова — готовится к экспансии.

— Квартиры оставили при Домодедово — Спорное жилье у аэропорта сносить не будут — Спустя почти пять лет с начала разбирательства суд подтвердил законность строительства многоквартирного дома на Каширском шоссе в границах приаэродромной территории аэропорта Домодедово.

— Очень хорошие деньги — Как принципы ESG-инвестирования приживаются в России — Принцип ответственного инвестирования, или устойчивого развития, ESG (Environmental, Social, Governance), начинает работать на российском рынке.

— "Мир прощупывает возможности и присматривается к этой теме" — Виктория Степаненко, заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ — О внедрении финансовым рынком принципов ESG, о действиях регулятора по развитию этого сегмента рассказала заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ Виктория Степаненко.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— К офшорным программистам присмотрится налоговая — Минцифры предлагает выравнять условия ведения бизнеса иностранных и российских компаний — Иностранные компании, нанимающие российских разработчиков программного обеспечения (ПО), могут обязать платить НДФЛ с их зарплат.

— Власти готовят ограничения на кредиты с плавающими ставками — Эксперты считают это признаком грядущего ужесточения денежной политики — Всего сутки потребовались Банку России, чтобы исполнить поручение президента и запустить процедуру обсуждения вариантов регулирования кредитов с плавающими процентными ставками, в том числе и ипотечных.

— Бюро переводов нашло, как заработать на Алексее Навальном — В деятельности политика и его блоге нашли что-то вредное для бизнесменов — Владельцы бюро переводов Ex Libris Олег и Геннадий Егоровы обратились в Люблинский районный суд Москвы с иском к политику Алексею Навальному с требованием о взыскании с него в общей сумме 10 миллионов рублей в связи с организацией несанкционированных акций протеста.

— Кремль подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ Сергея Королева — В Москву он перебрался вместе с Анатолием Сердюковым 15 лет назад — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил 4 марта журналистам, что указом президента новым первым заместителем директора ФСБ назначен Сергей Королев.

— Количество приговоров за экстремистские высказывания в 2020 году выросло — И может подрасти в наступившем году — В 2020 году количество приговоров в России по "экстремистским высказываниям" возросло до 99 (против 111 человек), в 2019 году таких приговоров было 73, следует из доклада центра "Сова" "Антиэкстремизм на карантине".

— Президент поддержал желание волонтеров участвовать в выборах в Госдуму — Тему волонтерства невозможно конвертировать в голоса избирателей, считает эксперт — Владимир Путин поддержал идею участия волонтеров в выборах в Госдуму и заксобрания в этом году.

— Разъяснения Верховного суда об антимонопольной практике обновились впервые за 12 лет — Теперь выявлять картельные сговоры станет сложнее — Пленум Верховного суда России утвердил 4 марта постановление о практике применения судами антимонопольного законодательства.

— Росстат сообщил о росте инвестиций в IV квартале — Деньги идут в медицину, фармсектор, строительство и финансы — Инвестиции в основной капитал в 2020 г. снизились всего на 1,4% до 20 118,4 миллиарда рублей сообщил Росстат.

— Отток средств с депозитов становится угрозой для мелких и средних банков — В конкурентной борьбе за вкладчиков у них практически нет шансов — Россияне продолжают забирать деньги из банков: в январе 61,5% банков зафиксировали отток средств населения.

— ОФЗ дорожают на слухах о планах Минфина сократить объем заимствований — Но это не единственная причина, указывают эксперты — В четверг долговые бумаги правительства обновили двухнедельный максимум: индекс RGBI подскочил на 0,52% и достиг отметки 149,05.

— Новый "кукурузник" Россия и Казахстан построят вместе — В планах производителей – экспорт в Восточную Европу и Африку.

— Первый в России полигон для беспилотников откроется под Тверью — В его обустройство будет вложено 500 миллионов рублей — О запуске полигона сообщил руководитель проекта "Полигон БАС" Антон Третьяк.

— Минэнерго лоббирует СПГ — Министерство предлагает обнулить ввозные пошлины на оборудование и автотехнику — Минэнерго предлагает временно обнулить ввозные пошлины на оборудование​ для малых заводов по сжижению природного газа (СПГ) и автотранспорт, работающий на СПГ.

— ЕС вводит экомаркировку удобрений — Ужесточение экологических норм на руку российским экспортерам, говорят эксперты — Европейская комиссия (ЕК) опубликовала инструкцию для производителей и надзорных органов, касающуюся экомаркировки минеральных удобрений, сообщил 4 марта Минпромторг РФ.

— ОПЕК+ взяла передышку — Страны картеля договорились не увеличивать добычу в апреле — Страны – участницы ОПЕК+ не станут увеличивать добычу нефти в апреле 2021 года, сохранив текущие квоты, сообщил альянс по итогам заседания 4 марта.

— В России в прошлом году открылось рекордно низкое количество новых аптек — Их доходность на фоне пандемии упала, и запускать их стало невыгодно — В прошлом году число аптек в России выросло всего на 541 объект (до 64 495 точек), говорится в исследовании DSM Group.

— Google отказывается от персональных данных — Эксперты считают, что это снизит эффективность рекламы — Американская корпорация Google откажется в 2022 году от технологий отслеживания данных отдельных пользователей для таргетинга рекламы, а также от инвестиций в такие технологии, сообщил 3 марта в блоге компании директор Google по управлению продуктами Дэвид Темкин.

— Ставки по кредитам тают по весне — Банки поддержали спрос заемщиков весенними акциями — По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам января 2021 году зафиксирован заметный рост запросов в банки за кредитами наличными.

— "Это будет небольшой, но особенный университет" — Эксклюзивное интервью Алексея Кудрина о создании Университета свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— На чистую воду — Глава Росприроднадзора — о том, как заставить бизнес и общество пересмотреть отношение к экологии — Не загрязнять окружающую среду должно быть выгодно, уверена глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Выходной день — Мужчины смогут поздравить своих женщин на 200-метровой башне.

— Война и мир гаджету — Почему советник по воспитанию — это не "политрук" — В школах десяти регионов появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями.

— Проверьте подпись — КС РФ разрешил наследникам уточнять родство с братьями и сестрами в суде — Дети получат законный механизм защиты своих прав на наследство отца, если у них есть основания сомневаться в кровном родстве с другими претендентами.

— Разрешили не наливать — Верховный суд подтвердил право регионов ограничивать продажу алкоголя — Региональные власти вправе вводить запреты на продажу алкоголя в определенных торговых точках.

— Путин обсудил с волонтерами борьбу с пандемией, поддержку граждан и защиту детей — Никто не должен наживаться на детях и подростках, используя их в своих целях — Об этом заявил президент на встрече с участниками акции взаимопомощи "Мы вместе".

— Запрос на чистоту — Эксперты оценили роль наблюдателей на выборах — Присутствие наблюдателей на избирательных участках повышает доверие россиян к выборам, следует из опроса ВЦИОМ.

— Плыть или не плыть — Как ограничение плавающих ставок повлияет на рынок жилья — Банк России предложил несколько вариантов ограничения ипотечного кредитования с плавающими ставками — от полного запрета до допуска к таким кредитам только "квалифицированных заемщиков".

— Лишнего не надо — Глава Минэкономразвития утвердил план оценки требований к бизнесу — Минэкономразвития включило в первый план оценки требований к бизнесу блоки регулирования, по которым возникает много замечаний и предложений, — по специальной оценке условий труда, обращению с отходами, плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также установлению санитарно-защитных зон.

— Учить и лечить — Михаил Мишустин поможет Тыве с достройкой школы и оснащением больницы — Совершив в четверг рабочий визит в Тыву, премьер-министр Михаил Мишустин закончил объезд десяти регионов, отстающих по показателям социально-экономического развития.

— Довольны, но ждут большего — В целом российские граждане удовлетворены поддержкой, которую им оказывает государство в период пандемии, но считают эту поддержку недостаточной — Таковы результаты исследования, проведенного специалистами Высшей школы экономики.

— Открыть окно в Европу — Началась экспертиза вакцины "Спутник V" для ее регистрации в ЕС — В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) началась процедура последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины "Спутник V".

— Вылечат и в Арктике, и в Африке — Плавучие госпитали нужны как военным, так и гражданским — Обнародован проект универсального транспортно-госпитального судна.

— Ничего личного, только реклама — В России могут ввести "цифровой налог" для зарубежных компаний — Для зарубежных ИТ-компаний, которые пользуются данными россиян для формирования своих рекламных кампаний, в России могут ввести специальный налог.

— Разведка — и женское дело — Открылась выставка, посвященная героиням редкой профессии — Выставка "Женщины в разведке" открылась в канун 8-го Марта.

— Испытают, и в строй — "Армата" начнет поступать в войска в 2022 году — Поставки в войска новейшей техники на платформе "Армата", а также начинающийся в апреле весенний призыв в армию стали главными темами селекторного совещания в Минобороны России.

— Дошел до трубы — "Академик Черский" будет достраивать "Северный поток-2" — Трубоукладчик "Академик Черский" после проведения испытаний начнет работы по достройке "Северного потока-2", сообщила пресс-служба оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG.

— Горячие точки зальют деньгами — Собственников опасных предприятий заставят оплатить генеральную уборку — Владельцы крупных химических, металлургических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, будут обязаны ликвидировать вред, причиненный окружающей среде.

— Водителей пугают штрафами — В интернете — новая волна фейков о наказаниях автомобилистов — В СМИ и интернете снова рассказывают о якобы вступивших в силу новых штрафах для водителей, а также о новых требованиях к тюнингу автомобилей.

— Взрыв после аплодисментов — Прототип космического корабля Starship Илона Маска приземлился и сгорел — Прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска взорвался спустя несколько минут после посадки.

— Автомобиль разделят — Суд объяснит, какие детали автомашины можно вернуть в магазин — Второму кассационному суду общей юрисдикции предстоит ответить на принципиально важный для развития новых видов транспорта вопрос: вправе ли покупатель вернуть обратно в магазин деталь автомобиля, а именно — батарею от так называемого гибридного авто, имеющего и электромотор, и обычный двигатель внутреннего сгорания?

— Магия цифры — ФНС рассказала о главных налоговых изменениях в 2021 году — Процесс сбора налогов в России в 2021 году будет меняться в сторону еще большей цифровизации, следует из опубликованного Федеральной налоговой службой (ФНС) плана нововведений.

— Куда поедут таланты — США утратили былые плюсы среди трудовых мигрантов — Соединенные Штаты, долгое время олицетворявшие своеобразную Мекку для трудовых мигрантов самых разных профессий, сдают свои позиции в борьбе за глобальные таланты.

— Казаки против разбойников — Юрий Чайка: Раньше считалось, что если на Кавказе чиновник занял теплое место, то его никто не подвинет. Сейчас это уже не так — Наша газета стала первой, кому Полномочный представитель президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка спустя год после перехода на эту должность с поста Генерального прокурора РФ дал большое интервью.

— Лед как из ведра — Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы — Уже очевидно, что ждать ранней и теплой весны не стоит.

— Все — по делу — Мосгорсуд закрыл громкое дело о врачебной ошибке в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной — Московский городской суд на заседании в четверг постановил закрыть уголовное дело, ранее расследуемое в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной.

— Вышли на рекорд — Программы российских вузов — в сотне лучших рейтинга QS — В 2021 году в предметном рейтинге QS представлены 40 российских университетов, из них 16 — участники проекта 5-100.

— Собянин: Станции метро "Пыхтино" и "Внуково" будут обслуживать около 350 тысяч человек — Метростроители уходят все дальше в глубь территории Новой Москвы.

— Вы расист, Доктор Сьюз! — Детские книги культового американского писателя запретили за якобы расистские иллюстрации — Запущенная борцами за расовую справедливость лавина стерла из культурного наследия Америки очередную классику.

— Дамы избегают кавалеров — Гендерный дисбаланс в Китае приводит к появлению "невостребованных" мужчин — Министр по гражданским делам КНР Ли Цзихэн заявил, что в демографии Китая наступил критический момент: за последний год в стране было зарегистрировано 10 миллионов новорожденных, что на 15 процентов меньше, чем в 2019 году.

— Полицейских прижали к стенке Капитолия — Спустя девять месяцев после резонансного убийства офицерами полиции афроамериканца Джорджа Флойда, спровоцировавшего расовые протесты и беспорядки по всей Америке, палата представителей конгресса США одобрила законопроект, названный в честь погибшего.

— В гости с ножом — Напавший с ножом на прохожих в Швеции 22-летний мужчина оказался мигрантом из Афганистана, приехавшим в страну три года назад.

— Доход по весу — На Альбионе худеющим будут платить — Британские власти хотят платить худеющим жителям Альбиона за скинутые килограммы и правильное питание.

— Моряки спасли котят — Настоящими героями стали моряки ВМС Таиланда — Они бросились на спасение четырех рыжих котят с загоревшегося судна, которое шло ко дну возле острова Ко Аданг.

— Доктор, у меня "там" болит — Профессор Елена Багдасарова: Никогда не надо откладывать визит к проктологу — Недавно доктор медицинских наук, профессор Елена Багдасарова получила не совсем обычный подарок.

— Неотложка — это образ жизни — В службе "скорой помощи" случайных людей не бывает — Елена Поликарпова, заведующая отделением № 10, врач-педиатр выездной бригады Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

— Пост сдал — пост принял — Врачи и медсестры возвращаются из ковидных госпиталей к привычной работе — Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области снижается: больницы и поликлиники возобновляют работу в привычном режиме.

— Вызывали, едем — Участковый терапевт в лицо знает всех своих пациентов — Жизнь участкового терапевта Валентины Глызиной, приехавшей в Иркутск весной прошлого года из Забайкалья, можно сказать, вошла в нормальную колею: теперь она "спокойно работает".

— Про войну — История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники — Департамент здравоохранения Москвы пригласил журналистов в городскую клиническую больницу N15 имени Филатова.

— Ангел и музыка — В Петербурге увековечили память медиков, погибших от коронавируса — В Северной столице поставили памятник медикам, погибшим от COVID-19.

— Должники поменялись местами — На Урале с пожилой женщины сначала потребовали вернуть переплату по пенсии, а потом еще и сами доплатили — Письмо с известием, что пять лет ей переплачивали пенсию, получила жительница уральского города Реж Галина Дульцева.

— Вырасти репку сам — В Костроме малоимущим предложили огород — Власти Костромы предложили малоимущим горожанам заняться огородничеством, сократив тем самым расходы на пропитание.

— Занос на дороге — МЧС разъяснило поведение водителей в метель — В МЧС разъяснили, как надо вести себя водителям на дороге во время пурги или сильнейших буранов.

— Смех и горе у Бела моря — В Архангельске открылся обновленный музей Степана Писахова — В столице Поморья снова принимает гостей единственный в мире музей северного сказочника и художника Степана Писахова.

— Высокий стандарт — Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G — Множество китайских и зарубежных зрителей в прямом эфире наблюдали за двумя большими пандами.

— Движение вверх — Космический аппарат "Тяньвэнь-1" свидетельствует о достижениях Китая в инновационных технологиях — В 06:29 24 февраля по пекинскому времени первый космический аппарат Китая для исследования Марса "Тяньвэнь-1", успешно выполнив орбитальный маневр, вышел на опорную орбиту Марса, где он будет работать около трех месяцев и заниматься научными исследованиями.

— Ученые едут в деревню — Китай сокращает нищету за счет внедрения достижений науки и техники — С 2012 года в бедных районах Китая создали 1290 платформ для инноваций и предпринимательства.

— Смартфон к батарее — Железноводск сэкономил на коммуналке благодаря умным технологиям — Экономический эффект от проекта "Умный город" подсчитали власти Железноводска.

— Не дешево — зато вкусно — Вологодчина отстояла право покупать то, что хочется — В школы и детсады, больницы и дома престарелых Вологодской области будут поставлять продукты местного производства.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Пакеты услуг: в странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик — Проект плана стратегии, предусматривающей эту меру, утвердят до конца марта — В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов.

— Весомый результат: как агропром вытянет страну из коронакризиса — Россия способна обеспечить продовольствием не только себя, она может поддержать нуждающихся — Организация Объединенных Наций регулярно поднимает вопрос о глобальной продовольственной безопасности с учетом продолжающегося роста населения Земли.

— Деньги из воздуха: "Аэрофлот" предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах — Ее появление ограничит право пассажира на перелет, считают эксперты — В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах.

— Не больно надо: новый анальгетик без привыкания может заменить морфий — Лабораторные исследования показали, что обезболивающее нетоксично и не имеет побочных эффектов — Специалисты НИЦ "Курчатовский институт" — ПИЯФ разработали новый анальгетик, действие которого аналогично морфину, но препарат не вызывает привыкания.

— На дне — рождение: 12 марта запустят подводный нейтринный телескоп — Обсерватория на озере Байкал станет самой большой в Северном полушарии — 12 марта будет дан старт работе Байкальского глубоководного нейтринного телескопа.

— Ковидный бой: к концу марта прирост заболеваемости может упасть до 0,1% — Как страна и Москва провели год в режиме борьбы с пандемией — Ровно год назад, 5 марта 2020 года, Москва ввела режим повышенной готовности к эпидемии, хотя счет больных новым коронавирусом тогда шел на единицы.

— Посадочный укол: восстановят ли ковидные паспорта туризм в ЕС — Появление документа пока не обещает облегчить допуск россиян в Европу, надо ждать одобрения "Спутника V" — Зеленый паспорт Евросоюза будет выдаваться, вероятнее всего, только тем, кто пройдет вакцинацию одобренным в ЕС препаратом.

— Полезная нагрузка: военно-транспортной авиации добавят полков — "Воздушные извозчики" будут решать не только военные, но и гуманитарные задачи — Минобороны намерено увеличить флот "воздушных извозчиков".

— Продлили бремя: МКС будет работать "до упора" — Увеличение срока службы говорит о том, что причиной трещин на корпусе мог быть удар, а не усталость металла — Продление срока службы МКС до 2028 года говорит о том, что трещины на корпусе станции возникли вследствие стыковки или удара, считают опрошенные эксперты.

— Ключевая успеха: бизнес попросил о льготных кредитах на инвестиции — Ставка по таким займам не должна превышать 4,25% — "Опора России" предложила Минэку запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не выше ключевой.

— Минобороны планирует нарастить численность военно-транспортной авиации — Минобороны России прорабатывает вопрос формирования дополнительных полков, а затем и третьей по счету дивизии ВТА.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Повышение по спецслужбе — Первым заместителем директора ФСБ стал генерал Сергей Королев, который прежде руководил службой экономической безопасности ФСБ.

— Брюссель готовит второй паспорт для каждого — Еврокомиссия представила первые предложения по созданию системы ковид-сертификатов — В марте Еврокомиссия представит план по введению ковид-паспортов, что должно ускорить открытие границ ЕС.

— Скромное обаяние экосистемы — "Сбер" впервые раскрыл реальные доходы его небанковского бизнеса — Нефинансовые сервисы принесли Сбербанку 70 миллиардов рублей выручки и 8,6 миллиардов доналоговой прибыли.

— Розничный инвестор вошел в раж — ЦБ оценил прошлогодний вклад физических лиц в фондовую торговлю — Розничные инвесторы все более заметны на российском рынке.

— УВЗ меняет вагоны на контейнеры — Один из крупнейших вагоностроителей России намерен радикально диверсифицировать производство — Уралвагонзавод, обремененный долгом В 100 миллиардов рублей, переведет половину мощностей по производству вагонов на выпуск платформ для контейнерных перевозок.

— Россия скакнула на еде — The Economist Intelligence Unit оценила продовольственную безопасность стран мира — В 2020 году Россия почти в два раза улучшила свои позиции в Глобальном индексе продовольственной безопасности от The Ecomomist Intellegence Unit, но по-прежнему отстает от Белоруссии.

— "РТ-Инвест" позаимствует ответственности у производителей — Минпромторг предложил новые варианты финансирования строительства мусоросжигательных заводов — Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов признал, что для финансирования проекта "дочки" "Ростеха" — "РТ-Инвеста" — по строительству 25 заводов по сжиганию мусора "нецелесообразно" применять "зеленый" тариф.