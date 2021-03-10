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Путин согласился встретиться с Эрдоганом в ближайшее время
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Президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лично, добавив, что они давно не виделись и "надо это сделать в ближайшее время"... ПРАЙМ, 10.03.2021
реджеп тайип эрдоган, владимир путин, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лично, добавив, что они давно не виделись и "надо это сделать в ближайшее время".
Путин и Эрдоган в среду дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.
"Надеюсь, в самое короткое время с моим дорогим другом нам удастся встретиться с глазу на глаз", — сказал Эрдоган.
"Договорились. Мы давно уже не виделись. Надо это сделать в ближайшее время", — ответил Путин.