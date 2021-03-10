МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лично, добавив, что они давно не виделись и "надо это сделать в ближайшее время".

Путин и Эрдоган в среду дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. Путин и Эрдоган дали старт строительству энергоблока №3 АЭС "Аккую"

"Надеюсь, в самое короткое время с моим дорогим другом нам удастся встретиться с глазу на глаз", — сказал Эрдоган.

"Договорились. Мы давно уже не виделись. Надо это сделать в ближайшее время", — ответил Путин.