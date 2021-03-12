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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Дома и деньги помогают — Президент России Владимир Путин встретился с представителями крупного российского бизнеса, предупредив, что начал готовить свое ежегодное послание Федеральному собранию и что мнение бизнеса его интересует.

— Льгота карман не тянет — Поиски путей повышения инвестактивности компаний на совещании у президента выявили потребность бизнеса в покрытии не только регуляторных, но уже и политических рисков при реализации инвестпроектов.

— Центротзывком — ЦИК получит право вносить представление об отзыве рекомендованных им членов региональных комиссий, включая и их председателей, в случае утраты доверия или плохой работы.

— Господдержку ограничат в лошадиных силах — Схема самой крупной программы борьбы с бедностью в РФ, поддержки семей с детьми в возрасте трех-семи лет, на 2021 год корректируется.

— Низкопоклонство перед буквами — Госорганам и госкорпорациям рекомендуют использовать в документах отечественные шрифты. Такие изменения Росстандарт внес в соответствующий ГОСТ.

— Налоги на реконструкции — Федеральная налоговая служба вновь готова учитывать расходы бизнеса при спорных сделках. Служба возрождает практику налоговой реконструкции, которой бизнес лишился четыре года назад.

— В России сливают гранты — Слияние Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) с Российским научным фондом (РНФ) не приведет "к потере финансирования и возможностей", заверяют в Минобрнауки.

— Штрафы не угнались за ЦКАД — Система наказания за неоплаченный проезд по платным трассам не действует. С 10 января Ространснадзор должен был рассылать автовладельцам "письма счастья", но у ведомства до сих пор нет на это прав.

— Вывод средств привел в колонию — Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.

— Сергей Фургал обрастает сделками — Досудебное соглашение о сотрудничестве с ГП заключил близкий к экс-губернатору Хабаровского края человек — Николай Шухов, адвокат, ранее возглавлявший его избирательный штаб.

— Обсуждение Сирии пошло по второму треугольнику — В четверг за одним столом в Дохе встретились министры иностранных дел России, Катара и Турции. В центре их внимания была ситуация в Сирии.

— Фейк живи — фейк учись — Украина готова дать отпор "российским батальонам интернет-троллей". На Украине на следующей неделе заработает Международный центр по противодействию дезинформации.

— С партии Ангелы Меркель сорвали маску — ХДС может не пройти предвыборный тест на юге Германии. Сразу в двух федеральных землях Германии в воскресенье пройдут выборы в региональные парламенты — ландтаги.

— Видео без ограничений — Более 6,3 тысяч камер видеонаблюдения, размещенных в том числе на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях России, имеют открытые IP-адреса, доступ к ним может получить любой желающий.

— Наверхвязкая нефть — Лукойл — единственная крупная нефтекомпания, не получившая никаких поблажек в рамках повышения налогов для сектора в 2020 году, — вновь пробует добиться льгот для добычи сверхвязкой нефти.

— Дальний Восток просит подморозить цены — Власти Камчатки и Магадана попросили федеральных чиновников выделить из бюджета страны средства для компенсации затрат на доставку воздушным путем продовольствия, алкоголя и табака.

— В Арктике разгораются портовые сборы — Новатэк, основной грузоотправитель на Севморпути, просит президента Владимира Путина обеспечить "стабильные тарифы" на портовое обслуживание в Арктике.

— Пенсионным фондам погнули процент — ЦБ привяжет размер взносов в резерв к стресс-тестам. ЦБ решил дать возможность не обнулять устойчивым НПФ взносы в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС).

— На биометрию не хватает населения — Участники финансового рынка подготовили предложения к проектам документов ЦБ, обязующих банки собирать биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) в 80% своих офисов.

— "Северсталь" закатывает трубы — Попытки российских трубных компаний диверсифицировать производство в сторону труб нефтегазового сортамента (OCTG) сталкиваются с проблемами из-за медленного развития этого рынка.

— Субсидии прямого отжима — Компенсации от государства пойдут на масло мимо семян. Производители подсолнечного масла могут получить 8 миллиардов рублей субсидий после окончания действия соглашений о фиксации цен.

— Девелопер выходит на фуд-корт — KR Properties, оттолкнув крупных арендаторов делового квартала "Красная роза" в центре Москвы своей несговорчивостью, решила самостоятельно заняться развитием вакантных площадей в этом объекте.

— Marc O'Polo укореняется в России — Владелец европейского одежного бренда Marc O'Polo самостоятельно займется развитием в России. Для этого он выкупает у fashion-дистрибутора "ДжамильКо" всю российскую часть бизнеса.

— "Яндекс" спросят о футболе — TeleSport Group подала иск к "Яндексу" на 529 миллионов рублей за индексацию в поиске видеонарезок испанских футбольных матчей из официальных групп TeleSport в социальных сетях.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Обезличенные данные приравняют к персональным — Минцифры предлагает ужесточить требования к обороту информации о гражданах. О подписании документа заявил замминистра цифрового развития Олег Иванов.

— Biocad начинает испытания лекарства от рака в Китае — Совместное предприятие Biocad и китайской SPH Biocad получило разрешение от властей КНР на проведение клинических испытаний препарата для лечения меланомы "Фортека" (пролголимаб).

— Куда и когда отправят Алексея Навального отбывать наказание — Политик Алексей Навальный, которому суд в феврале заменил условный срок на реальный по делу "Ив Роше", уедет в колонию общего режима более чем на 2,5 года.

— КПРФ и "Яблоко" не допустят к проекту Кремля по обучению наблюдателей — У партий нет соглашения с Общественной палатой о подготовке наблюдателей для легитимации результатов выборов депутатов Госдумы в сентябре 2021 года.

— Четыре руководителя региональных управлений СКР отстранены от работы — Решением главы СК были временно отстранены от работы руководители 4 региональных управлений. Они допустили волокиту при расследовании простых дел.

— Пакет антикризисной помощи размером $1,9 трлн принят в США — Палата представителей конгресса США одобрила пакет экономической помощи в условиях пандемии – "Американский план спасения".

— Инфляция в России приближается к пику — В первую неделю весны (со 2 по 9 марта) потребительские цены выросли на 0,2%, сообщил Росстат. Максимум роста потребительских цен будет достигнут в середине марта.

— К программе льготного кредитования ФОТ 3.0 появились вопросы — Запущенная на днях программа стала серьезной надеждой на помощь в период кризиса для самых пострадавших от пандемии отраслей.

— Дальневосточная авиакомпания не получит денег из бюджета — Создаваемая региональная авиакомпания для Дальнего Востока не получит господдержки из федерального бюджета в 2021–2023 годах.

— Государство поддержит производство дешевого подсолнечного масла — Минсельхоз предлагает временный механизм поддержки предприятий: им возместят затраты на производство и реализацию бутилированного масла.

— Объемы газа в европейских хранилищах снизились до минимума за два года — Запасы газа в европейских подземных хранилищах на фоне аномальных холодов снизились до 33%, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

— Четыре вопроса об облигациях Telegram — 12 марта будет определена окончательная цена облигаций, размещаемых Telegram Group Inc. Спрос на них, по предварительным данным, в 3–4 раза превышает предложение.

— В России рекордно низкие безлимитные тарифы — Россия к концу 2020 года заняла 2-е место среди крупнейших экономик мира (первые 50 стран по объему ВВП) в рейтинге доступности мобильного трафика.

— Выручка сервиса знакомств Bumble за год выросла на 19% — Компания рассчитывает на дальнейший рост за счет людей, которые вернутся к знакомствам после пандемии.

— Уоррен Баффетт вошел в клуб тех, у кого за $100 млрд — До сих пор на Земле было всего четыре человека, чье состояние Forbes оценивает в сумму свыше 100 миллиардов долларов — это Джефф Безос, Илон Маск, Билл Гейтс и Бернар Арно.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— На душу населения — Росстат опубликовал данные по демографии, реальным доходам, ценам на продукты питания, сравнительной экономике регионов. Что говорят эти цифры о качестве жизни населения, проанализировал экономист Яков Миркин.

— Возраст свое возьмет — Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля на 3,4 %. Средний размер такой пенсии составит более 10 тысяч рублей. Проект постановления проходит общественное обсуждение.

— Готовы подстроиться — Региональные застройщики просят продлить после 1 июля программу льготной ипотеки на новостройки. Правительство вместе с ЦБ обсуждает этот вопрос, в частности сроки и условия, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Конец связи — Сотовых операторов обязали по требованию ФСИН блокировать мобильные телефоны заключенных. В частности, нововведение призвано пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды.

— По льготной ставке — Премьер Михаил Мишустин распорядился ускорить поступление в регионы средств на кредиты для аграриев. Это необходимо для проведения успешной посевной и хорошего итогового урожая.

— Не ЕГЭ единым — Санкт-Петербург и Москва стали лидерами по качеству школьного образования в рейтинге Рособрнадзора. Все регионы оценивались по 12 критериям.

— К взлету готовы — Большинство руководителей международных компаний ждут ускорения темпов роста экономики в 2021 году. Наибольший оптимизм испытывают руководители технологических и телекоммуникационных компаний.

— ГАИ прошла техосмотр — Госавтоинспекция приступила к техосмотру автобусов. Корреспондентам удалось поучаствовать в проведении этой процедуры. Автобусам проводят диагностику по новым правилам, которые заработали с 1 марта.

— Фабрики грез — Первыми участниками программы расширенной поддержки повышения производительности труда стали мебельная фабрика из Саратова и рыбоперерабатывающая компания из Новосибирска.

— Спасение отопляющих — В "Газпроме" ожидают, что будущим летом рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы", заполняя свои опустевшие после холодов газовые хранилища.

— Наказание отставкой — Омский депутат настаивал на контроле за движением федеральных средств и лишился мандата. На заседании Омского горсовета 3 марта депутата Юрия Федотова обвинили в конфликте интересов.

— Говорит и показывает прибыль — Google планирует ввести налог для видеоблогеров со всего мира, которые создают ролики на платформе YouTube. Теперь им придется платить за доходы, получаемые от просмотров их контента в США.

— С поправками на жизнь — Многодетным родителям продлили право на льготный отпуск. Из Гражданского кодекса исключается МРОТ в качестве условной единицы при определении стоимости имущества.

— Котел, вода и ветхие трубы — Как сделать, чтобы качественной питьевой воды хватало на всех? Этот и другие вопросы подняли на "круглом столе" эксперты Общественного совета при минстрое, подводя итоги работы в сфере ЖКХ.

— Он же памятник! — В Северодвинске объявлен аукцион по передаче в аренду "за рубль" дома, где провел часть своего детства Валентин Пикуль. Арендатор должен будет отреставрировать обветшавший памятник архитектуры.

— Пирс неверующий — Ведущий передачи Good Morning Britain на британском телеканале ITV Пирс Морган оставил должность после заявления о том, что не верит ни единому слову, сказанному Меган Маркл.

— Просмотра нет — Платформа видеоконтента для детей и взрослых "Дисней плюс" ограничила доступ к ряду популярных мультиков из-за содержащихся в них "неправильных расистских стереотипов".

— Мозговой туман — Пандемия идет на спад, но вопросов о коронавирусе меньше не становится. Будет ли третья волна, сможем ли мы поехать куда-либо, не будучи вакцинированными, об этом и многом другом рассказал профессор Георгий Костюк.

— Счеты вам в помощь — В Вологодской области нашли вариант борьбы со старческой деменцией. Здесь решили использовать не медикаментозные способы воздействия, а научные.

— QR-код куда надо доведет — Пермская клиническая больница им М. А. Тверье и компания "Теплоэнерго" проверяют эффективность системы слежения за вывозом и утилизацией эпидемиологических медицинских отходов.

— Семьи стали крепче, сокращение рождаемости замедлилось — В России в ушедшем году замедлились темпы сокращения рождаемости. Число разводов сократилось на 18%, а число заключенных браков, наоборот, увеличилось.

— Госсектор поддержал зарплаты — Публикуемые данные Росстата показывают, что разрыв регионов по многим показателям в 2020 году во многом объясняется степенью жесткости карантинных мер и структурой экономики.

— Индивидуальные дома стали точкой роста — "По индивидуальному жилищному строительству наблюдается незначительный рост ввода, и мы видим ИЖС как нашу точку роста и в дальнейшем", — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Бюджеты регионов увеличили расходы — В 2020 году выросло количество регионов с дефицитом бюджетов. Расходы предсказуемо выросли по статьям, связанным со здравоохранением и социальной поддержкой.

— За границу без нотариуса — Вывезти ребенка за рубеж станет гораздо проще. Сейчас, если родители разведены и мать хочет выехать с ребенком в другую страну, требуется нотариально заверенное разрешение от отца.

— Лучше в дом — России удалось преодолеть спад в экономике, вызванный пандемией, и выйти на восстановление. "Серьезно снизились риски вложений в российскую экономику", — заявил президент.

— Задача первой степени — Президент Владимир Путин поручил проанализировать, почему не достигнуты показатели развития Дальнего Востока, и дал указание за месяц подготовить единый план развития Арктики.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Дипломатом в спину — Отношения Белоруссии и Польши снова испортились. Польский консул в Бресте пришел на школьное представление, посвященное антисоветским подпольщикам, которых Минск считает военными преступниками.

— Заказное убийство — СК возбудил уголовное дело в отношении инспектора Алтачейского заказника, который является частью Байкальского заповедника, по статье о превышении полномочий: якобы он нанес телесные повреждения браконьерам.

— Лиха еда — Кабмин попросил Минфин оценить программу потребительских сертификатов. Она предполагает, что граждане смогут получать фиксированную сумму на банковскую карту и тратить ее на продукты.

— Фокус внимания — В Генпрокуратуру пожаловались на назначение главы Росгосцирка. Общественники просят отменить итоги конкурса на должность гендиректора предприятия.

— Находка кода — Стал возможен взлом процессоров, сделанных до 2019 года. Специалисты обнаружили программу для использования уязвимости, которая есть почти у всех компьютеров.

— Разведка роем — "Голубые береты" получат парк дронов. Завершить формирование подразделений беспилотников в ВДВ планируется до конца года. Это радикально усилит боевые возможности ВДВ.

— Аварийная инновация — За незаконные работы в зонах газовых объектов предложили привлекать к ответственности. Соответствующие поправки в КоАП разрабатывают в Госдуме.

— Доход на месте — Как "Тинькофф" заработал 44 миллиарда рублей в год пандемии. "Тинькофф" удалось нарастить чистую прибыль по итогам коронакризисного 2020 года на 22%, до 44,2 миллиардов рублей, следует из отчетности банка по МСФО.

— Уступили сроки — В кризисном 2020-м банки в полтора раза увеличили продажу долгов, образовавшихся за последние 1–3 года. Это следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

— Против кого дружим — Зачем альянс QUAD проводит первую встречу лидеров. При Байдене подавлять "китайскую угрозу" США и их союзники собираются даже в сфере вакцинной дипломатии.

— "Пока инфляция остается выше целевого ориентира" — Председатель Банка России Эльвира Набиуллина — о росте цен, защите частного инвестора, а также перспективах наличных, безналичных и цифровых рублей.

— Свой среди чужих — Найдены микробы, защищающие органы дыхания от COVID. Состав колоний бактерий в полости носа, носоглотки и ротоглотки напрямую связан с вирусной нагрузкой.

— Найти вклад — К 2030-му годовой объём инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не менее чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил Владимир Путин.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Три сенатора готовятся к сложению — После сентябрьских выборов Совет Федерации могут покинуть как минимум три сенатора. Также обсуждается приход в верхнюю палату главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

— Мягкая сила в миллионах доз — Подавляющее большинство стран СНГ зарегистрировали "Спутник V", а Туркмения разрешила использование двух российских вакцин.

— WhatsApp и Zoom вышли за оборонный периметр — Деловое общение сотрудников оборонных предприятий в WhatsApp, Skype и Zoom стало жестче пресекаться руководством.

— Коммерческая осмотрительность сменила фискальную подозрительность — ФНС пошла на уступки бизнесу, признав его право на "реконструкцию" в делах об уклонении от налогов.

— ФАС и Росприроднадзор выступили за раздельный сбор информации — ФАС и Росприроднадзор выступили против назначения мусорной госкомпании оператором государственных информсистем по учету твердых коммунальных отходов.

— Курьерный рост — В 2020 году число подключенных к Delivery Club ресторанов выросло втрое, а выручка сервиса — почти в 2,5 раза. Бурному росту во многом способствовала пандемия.

— Андрей Комаров претендует на платиновую карту — Бизнесмен, договорившийся о продаже своей доли в ЧТПЗ за 84 миллиарда рублей, рассматривает участие в проекте по добыче платины и палладия в Мурманской области.

— Реальный сектор пересматривает приоритеты цифровизации — 95% организаций в мире под влиянием пандемии изменили технологические приоритеты в сторону ускорения запуска новых цифровых сервисов.

— "Стабильность производства зависит от возможности управлять им удаленно" — О том, как пандемия стимулировала развитие сервисов удаленной приемки и мониторинга промышленного оборудования, рассказал президент Siemens в России.

— Цифровой рубль может появиться в перспективе двух-трех лет — Пандемия ускорила переход потребителей на безналичную оплату и перспективы введения официальной цифровой валюты.