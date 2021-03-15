2021-03-15T09:04:21+03:00
2021-03-15T09:04:21+03:00
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2021
https://1prime.ru/News/20210315/833234695.html
Банки говорят о конфликте интересов в антиотмывочном "светофоре" от ЦБ
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Представители некоторых банков ставят под сомнение ключевой принцип Центробанка на предоставленной ранее платформе "Знай своего клиента". Поводом для этого стало самостоятельное... ПРАЙМ, 15.03.2021
антиотмывочное законодательство, цб рф, новости, экономика, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Представители некоторых банков ставят под сомнение ключевой принцип Центробанка на предоставленной ранее платформе "Знай своего клиента". Поводом для этого стало самостоятельное деление регулятора на группы риска, а также наблюдение за "антиотмывочной" политикой банков. Об этом сообщает РБК.
Издание отмечает, что представители финансовых компаний говорят о конфликте интересов в самостоятельном делении регулятора на группы риска и наблюдении за "антиотмывочной" политикой организаций.
Представители финансовых организаций заявляют, что "карать клиентов без суда" нельзя, так как они не могут сами выступать в качестве судей, прокуратуры и МВД. Поэтому, по заявлению банковских сотрудников, они не вправе закрывать счета, а также отказывать в возврате остатков средств, отмечает РБК. Это нарушает права клиентов, заявляют представители банковских структур.
Эксперты рынка отмечают, что конфликты интересов могут возникнуть и в самом Центробанке. Они просят пересмотреть требования и подходы к клиентам, чтобы не привести к нарушениям их конституционных прав.