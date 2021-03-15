МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Представители некоторых банков ставят под сомнение ключевой принцип Центробанка на предоставленной ранее платформе "Знай своего клиента". Поводом для этого стало самостоятельное деление регулятора на группы риска, а также наблюдение за "антиотмывочной" политикой банков. Об этом сообщает РБК. Эксперты оценили риски "антиотмывочной" инициативы Банка России

Издание отмечает, что представители финансовых компаний говорят о конфликте интересов в самостоятельном делении регулятора на группы риска и наблюдении за "антиотмывочной" политикой организаций.

Представители финансовых организаций заявляют, что "карать клиентов без суда" нельзя, так как они не могут сами выступать в качестве судей, прокуратуры и МВД. Поэтому, по заявлению банковских сотрудников, они не вправе закрывать счета, а также отказывать в возврате остатков средств, отмечает РБК. Это нарушает права клиентов, заявляют представители банковских структур.

Эксперты рынка отмечают, что конфликты интересов могут возникнуть и в самом Центробанке. Они просят пересмотреть требования и подходы к клиентам, чтобы не привести к нарушениям их конституционных прав.