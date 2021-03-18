Альфа-банк будет платить россиянам за информацию о мошенниках
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников. Сумма одного такого вознаграждения составит 1 миллион рублей, всего банк рассчитывает потратить на эти цели 5 миллионов рублей, но готов увеличить финансирование, если получит много полезных данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитной организации, пожелавшего остаться неназванным.
Отмечается, что помочь может любая информация: номер, с которого звонили мошенники, запись разговора (не менее 30 секунд), контакты "черных" call-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Однако вознаграждение будет выплачиваться, только если эти сведения поспособствуют поимке злоумышленников. "Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия", — объяснил представитель банка.
Для сбора данных о мошенниках Альфа-банк создал специальный сайт и почтовый ящик. Информация предоставляется анонимно. Банк обещает не публиковать ничьих имен, а контактные данные использовать только для связи с информатором, чтобы выплатить вознаграждение.
Как следует из условий акции, информацию за вознаграждение можно предоставить с 17 марта по 30 апреля, деньги перечисляются только на счет в Альфа-банке. При этом банк предупреждает: клиент несет ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения.
Планы по поощрению информаторов о телефонных мошенниках прорабатывает и Тинькофф Банк. "Мы разрабатываем решение, чтобы клиент, использующий наш определитель номера "КтоЗвонит", мог передавать нам информацию о подозрительных звонках парой кликов", — рассказал представитель банка. В будущем он хочет мотивировать клиентов предоставлять данные о злоумышленниках через геймификацию и бонусы.
В пресс-службе Центрального банка отказались от комментариев.
https://1prime.ru/News/20210318/833258777.html