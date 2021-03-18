МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников. Сумма одного такого вознаграждения составит 1 миллион рублей, всего банк рассчитывает потратить на эти цели 5 миллионов рублей, но готов увеличить финансирование, если получит много полезных данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитной организации, пожелавшего остаться неназванным. Эксперт рассказал, что нельзя говорить голосовому помощнику

Отмечается, что помочь может любая информация: номер, с которого звонили мошенники, запись разговора (не менее 30 секунд), контакты "черных" call-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Однако вознаграждение будет выплачиваться, только если эти сведения поспособствуют поимке злоумышленников. "Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия", — объяснил представитель банка.

Для сбора данных о мошенниках Альфа-банк создал специальный сайт и почтовый ящик. Информация предоставляется анонимно. Банк обещает не публиковать ничьих имен, а контактные данные использовать только для связи с информатором, чтобы выплатить вознаграждение.

Как следует из условий акции, информацию за вознаграждение можно предоставить с 17 марта по 30 апреля, деньги перечисляются только на счет в Альфа-банке. При этом банк предупреждает: клиент несет ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения.

Планы по поощрению информаторов о телефонных мошенниках прорабатывает и Тинькофф Банк. "Мы разрабатываем решение, чтобы клиент, использующий наш определитель номера "КтоЗвонит", мог передавать нам информацию о подозрительных звонках парой кликов", — рассказал представитель банка. В будущем он хочет мотивировать клиентов предоставлять данные о злоумышленниках через геймификацию и бонусы. Центробанк рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров

В пресс-службе Центрального банка отказались от комментариев.