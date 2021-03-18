МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Размещение рекламы в российских медиа в 2020 году сократилось на 4% по сравнению с 2019 годом и достигло 473 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР).

Сопредседатель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов считает, что российский рекламный рынок прошел "ковидный" год лучше большинства зарубежных рекламных рынков.

Так, например, мировой рекламный рынок сократился на 7,5%, отметил Веселов согласно данным агентства Zenith. "Рынки Западной Европы потеряли в среднем порядка 12% рекламных бюджетов, Индии, Бразилии и Мексики — до 10-17%, Японии — 8%", — указал он.

Веселов считает, что "поквартальная динамика российского рекламного рынка по году позволяет надеяться на улучшение ситуации". Во втором квартале 2020 года падение рекламного рынка составило 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а в третьем квартале отрицательная динамика снизилась до 4%, в четвертом отрасль продемонстрировала 4-процентный рост.

Единственным сегментом, показавшим положительную динамику в 2020 году, стала интернет-реклама, как следует из данных АКАР. Ее объем вырос на 4% и составил 253 миллиардов рублей. При этом поисковая реклама увеличилась на 1%, до 104,5 миллиардов рублей, а сегмент видеорекламы — на 5%, до 20,8 миллиардов рублей. Сегмент "прочее" (в него входят баннеры и реклама в соцсетях) вырос на 6%, до 127,7 миллиардов рублей. По итогам года интернет-реклама вышла в положительную зону, хотя во втором квартале бюджеты на размещение в интернете впервые за все время наблюдения упали — на 11%, отметил Веселов.

Телевизионная реклама в прошлом году упала на 3%, до 169 миллиардов. При этом реклама на основных каналах сократилась на 4%, до 161,4 миллиарда руб., а на тематических (кабельных и спутниковых) выросла на 5% до 7,6 млрд руб. По мнению Веселова, телевидение относительно успешно преодолело кризисный год и впервые с 2009 года нарастило долю на рекламном рынке, которая по итогам года составила 35,7%. Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего

Сильнее всего пострадали наружная реклама, радио и печатная пресса. Их суммарная доля на рынке сократилась почти в полтора раза — с 15,2% в 2019 году до 10,8% в 2020 г., сообщил Веселов. Наружная реклама упала на 27%, до 32,2 миллиардов рублей. Среди наиболее пострадавших секторов этого рынка реклама в кинотеатрах (-75%), indoor-реклама (размещается в помещениях, —50%) и транзитная реклама (-38%). Реклама на радио упала на 30%, до 11,2 млрд руб. Реклама в печатной прессе сократилась на 47%, до 8 млрд руб. При этом в газетах падение составило 50%, в журналах — 45%. Рекламные бюджеты в прессе, на радио и наружной рекламе в отдельные месяцы 2020 г. сокращались в два-три раза, но к концу года ситуация постепенно начала выправляться, указывает Веселов.

Реклама в регионах в 2020 году пострадала сильнее федеральной — она упала на 19%, до 38,1 миллиардов рублей. При этом телевидение сократилось на 10%, наружная реклама — на 19%, радио — на 32% и пресса — на 54%.

АКАР также оценивает объемы рекламы с разбивкой по типам контента — видео-, аудио-, издательского и в наружной рекламе. Меньше всего пострадал видеоконтент (включает традиционное телевидение, онлайн-видео и рекламу в кинотеатрах): размещенная в нем реклама в 2020 году сократилась на 3%, объем сегмента составил 190,1 миллиардов рублей. Реклама в аудиоконтенте (эфирное и цифровое радио) сократилась на 29%, до 11,9 миллиардов рублей. В издательском контенте (печатный и цифровой) — на 22%, до 23,9 миллиардов рублей, в наружной рекламе — на 25%, до 31,9 миллиардов рублей.