МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) -0,6% -0,4% (факт)
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) 0,3% -1,1% (факт)
5:30 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии    
5:30 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии по кредитно-денежной политике    
6:30 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) 1,4% 0,7%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) -4,1% -2,6%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -3,4% -3%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 310  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 403  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 33,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 537,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 175,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -12,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 17,8 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 8,1 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 6,5 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -1,6 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 102 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (март) 4,25% 4,25% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (февраль) -0,1% -1,1% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (февраль) 5,8% 5,7% (прогноз)
  RUB X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB НОВАТЭК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020) 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин2019) — див-д 2019 11,82 (1П02020) — див-д 2020
  RUB Банк Санкт-Петербург — День инвестора и аналитика    