МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Сбербанк допускает рост ставок по вкладам вслед за решением ЦБ, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды за 2020 год

Кроме того, в ближайшие недели Сбербанк рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок по кредитам для физических лиц, добавил Греф.

"Фиксированные ставки по кредитам физическим лицам — мы пока, естественно, никак не реагируем на это (повышение ключевой ставки — ред.), но, наверное, в ближайшие недели рассмотрим эту ситуацию. Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх", — сказал Греф.

Банк России ранее в пятницу повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года.