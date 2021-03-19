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https://1prime.ru/News/20210319/833275511.html
Сбербанк допустил рост ставок по вкладам.
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Сбербанк допускает рост ставок по вкладам вслед за решением ЦБ, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Кроме того, в ближайшие недели Сбербанк... ПРАЙМ, 19.03.2021
вклады, сбербанк, финансы, банки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Сбербанк допускает рост ставок по вкладам вслед за решением ЦБ, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Кроме того, в ближайшие недели Сбербанк рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок по кредитам для физических лиц, добавил Греф.
"Фиксированные ставки по кредитам физическим лицам — мы пока, естественно, никак не реагируем на это (повышение ключевой ставки — ред.), но, наверное, в ближайшие недели рассмотрим эту ситуацию. Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх", — сказал Греф.
Банк России ранее в пятницу повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года.