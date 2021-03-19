МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Меры властей по регулированию цен не должны приводить к проблемам реализации проектов бизнеса, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Центробанк предоставит банкам ликвидность в случае санкций на госдолг

Административные запреты на рост цен на продовольствие должны быть лишь краткосрочной мерой, поскольку они чреваты инфляционным давлением, заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции."Я считаю, что административные запреты, эта мера, если она применяется, то это крайняя мера, и может действовать только в краткосрочном периоде. Она может дать краткосрочный же эффект временного сдерживания цен, но если такие меры запрета будут применяться длительное время, то они приведут к негативным последствиям, могут привести к большему росту инфляционного давления", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

"Поэтому важны постоянно действующие, предсказуемые рыночные механизмы по тем товарам, где велика вероятность и постоянно возникающая волатильность, когда цены ходят вверх-вниз, прежде всего, на продовольственные товары. Однозначно мое мнение, что это должны быть меры рыночного реагирования, но не административные", — добавила она.