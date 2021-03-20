МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Две трети опрощенных россиян рассказали, что стали сильнее бояться непредвиденных расходов после пандемии, следует из исследования компании "Манго Страхование", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россиянам рассказали, когда стоит ждать взрывного роста вакансий

В целом 77% респондентов признались, что боятся непредвиденных трат. И уровень этого страха высокий: большинство оценили свое беспокойство о внезапных тратах на 8 из 10 баллов.

"Аналитика показывает, что напряжение выросло во многом из-за пандемии — 67% жителей страны признались, что стали сильнее бояться непредвиденных расходов после эпидемии COVID-19. Причем среди людей в возрасте 25-34 лет доля таких людей даже выше общей статистики — 72%", — показало исследование.

Также аналитики выяснили, что россияне обладают высокой финансовой ответственностью: больше 70% опрошенных рассказали, что имеют финансовую "подушку" безопасности. Чаще всего это сумма в размере 1-2-месячного дохода, реже — 3-6-месячного дохода. При этом основные страхи россиян связаны с тем, что этой суммы не хватит, чтобы покрыть внезапные расходы. Также респонденты переживают, что снова окажутся без "подушки" безопасности и почувствуют себя уязвимо. Молодые россиянки стали активнее заниматься бизнесом

Кроме того, россияне нередко задумываются и о пассивном доходе. Так, 60% респондентов хотя бы раз пользовались банковскими вкладами с этой целью. А молодые люди (18-24 лет) чаще других возрастных групп предпочитают инвестировать. Почти треть (28%) опрошенных вовсе не имеют возможности откладывать средства. Среди тех, кто не обладает резервным капиталом, больше всего людей старшего возраста (55+).

Тем не менее, россияне находят выход из ситуаций, когда внезапно приходится тратить свои средства. 65% респондентов берут деньги из "подушки", 37% занимают у друзей, 34% расплачиваются кредиткой. Реже всего жители страны в таких случаях берут микрозаймы и продают или закладывают собственные вещи — 4% и 13% соответственно. Также участники опроса заявили, что чувствовали бы себя гораздо спокойнее, если бы были застрахованы от непредвиденных расходов — 82% от всех респондентов высказались за страховку от рисков.

В опросе приняли участие тысяча пользователей рунета старше 18 лет, живущих в городах-миллионниках.