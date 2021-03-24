МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Глава российского министерства внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на водительские права. Приказ министра был опубликован 23 марта на официальном интернет-портале правовой информации. "Сбер" выяснил, чем российские водители занимаются в пробках

Приказ МВД вступает в силу с 1 апреля 2021 года. Проект нового регламента министерство разработало еще в сентябре минувшего года, однако из-за пандемии COVID-19 введение новых правил решили отложить.

Отмечается, что основным изменением при проведении экзамена на водительские права будет то, что проверка первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Госавтоинспекция будет давать оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством только в условиях реального дорожного движения. Это позволит исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений.

Что же касается экзамена на мотоциклах, то он будет проводится на прежних условиях: новое правило коснется только будущих водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств.

С 1 апреля 2021 года также будут внесены изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Подсчитаны годовые расходы россиян на автомобиль

Кроме того, появится возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Наблюдателями могут выступить другие будущие водители или представители общественных организаций и автошкол. А теоретическую часть экзамена будут записывать на видео — экзаменатор должен будет назвать имя испытуемого.