МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. После того, как президентом России Владимиром Путиным был подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками в Крыму, они отказались как минимум от пяти сотен расположенных на полуострове наделов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные республиканского госкомитета по государственной регистрации и кадастру. Российские авиакомпании открыли продажу билетов в Крым

По сведениям регистраторов, до подписания указа иностранным гражданам принадлежало около 11,5 тысячи земельных участков в Крыму. К 1 января 2021 года их стало 11 тысяч. Последних данных у службы нет. Предполагается, что если иностранцы в течение года с момента издания указа не передадут права на землю, власти продадут ее в принудительном порядке, уточняет издание. Вырученную сумму передадут или бывшему владельцу, или перечислят в федеральный или муниципальный бюджет с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.

Путин своим указом запретил иностранцам владеть земельными участками не только в Крыму, но и в Астраханской и Калининградской областях. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Решение вступило в силу в субботу, 20 марта. Под запрет не попали территории в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах Крыма.

Власти полуострова считают данную меру вынужденной. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, многие государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зонах, прилегающих к госгранице.