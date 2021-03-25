МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Запад во главе с США начинает вести против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью советника министра обороны, действительного государственного советника третьего класса Андрея Ильницкого, которое появилось в интервью журналу "Арсенал Отечества". ЕС и США договорились координировать свои действия в отношении России

По его мнению, западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку та способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, и вероятность такого конфликта исключена на ближайшие десять лет. Именно поэтому Запад под руководством США развязал против России "информационно-гибридную войну".

"Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным", — объяснил Ильницкий.

Как отметил советник, если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то "ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой "ментальной" войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно".

Советник министра обороны назвал первоочередные меры противодействия ментальной войне. Он считает, что это прежде всего суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти. Оценены последствия введения новых американских санкций против России

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что "за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России". Глава государства добавил, что наша страна сталкивается с "последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру". Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".