В Минобороны рассказали, что против России идет "ментальная война"
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Запад во главе с США начинает вести против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью советника министра обороны, действительного государственного советника третьего класса Андрея Ильницкого, которое появилось в интервью журналу "Арсенал Отечества".
По его мнению, западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку та способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, и вероятность такого конфликта исключена на ближайшие десять лет. Именно поэтому Запад под руководством США развязал против России "информационно-гибридную войну".
"Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным", — объяснил Ильницкий.
Как отметил советник, если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то "ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой "ментальной" войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно".
Советник министра обороны назвал первоочередные меры противодействия ментальной войне. Он считает, что это прежде всего суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти.
Отметим, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что "за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России". Глава государства добавил, что наша страна сталкивается с "последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру". Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".
https://1prime.ru/News/20210325/833315597.html