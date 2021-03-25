МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил о том, что в законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) необходимо внести поправки. Об этом он заявил в ходе IX форума финансовых инноваций FinNext 2021. Дворкович сравнил перспективы цифровых госвалют и биткоина

По его словам, в законе под цифровыми финансовыми активами подразумеваются криптовалюты, но с учетом разработки Банком России цифрового рубля и токенизированных безналичных рублей коммерческими банками необходимо ввести разграничение между этими активами.

"Ведь цифровая валюта ЦБ — это тоже цифровая валюта и нужно сделать так, чтобы одно определение касалось криптовалют, а другое — цифровых валют, поддержанных фиатными деньгами", — указал Аксаков.

Он высказал мнение, что появление цифровых валют потребует внесения изменений в целый ряд законодательных актов: Гражданский Кодекс, законодательстве о Банке России, банковской деятельности, платёжных системах и т.д. Также Аксаков отметил, что переход банков на цифровые валюты во многом будет зависеть от готовности ИТ-инфраструктуры.

"Сбербанк создал свою инфраструктуру и предлагает другим компаниям её использовать — это, конечно, позволит ускорить развитие цифровых валют", — сказал Аксаков.

Зампред правления Сбера Анатолий Попов, также выступавший на форуме, назвал основные сферы применения цифровых финансовых активов банков: аккредитивы, целевые кредиты, банковское сопровождение, госконтракты.

"В прошлом году, в разгар пандемии, мы участвовали в кредитных госпрограммах — в частности, нами были выданы кредиты под 0% и 2%, направленные на поддержку занятости. При работающих механизмах токенизации расходование средств на зарплаты сотрудникам происходило бы при помощи смарт-контрактов, сегодня контроль происходит вручную", — прокомментировал Попов.

На сегодняшний день Центробанк рассматривает заявку Сбера на регистрацию платформы по выпуску цифровых финансовых активов, после получения одобрения банк первым в России сможет совершать сделки на блокчейне при помощи смарт-контрактов.