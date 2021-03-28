МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Глобальное потепление идет в России быстрее, чем на других территориях Северного полушария, и это грозит катастрофическими изменениями климата, заявил в эфире "Радио 1" руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов. Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату

По его словам, такая информация содержится в недавно выпущенном докладе Росгидромета о климатической ситуации в 2020 году. "Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина", – уточнил он.

Специалист отметил, что негативные последствия потепления россияне могут почувствовать и в этом году.

"Это увеличение количества осадков, но оно распределено крайне неравномерно и в достаточной степени неприятно для нашей страны, потому что усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот – в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь недостаточно, чтобы благополучно встречать летний сезон", — предупредил Шувалов.

Он добавил, что проблемы грозят и нефтепроводам и городам, которые стоят на вечной мерзлоте. "Тем более, в последние годы мы видим, что тот слой, который оттаивает каждое лето, начинает расти. И растет постоянно на протяжении двух последних десятилетий", – сказал эксперт.

По его словам, критическим для мира станет глобальное потепление на пять градусов. Это вызовет небывалый голод в субтропиках и пустынной зоне и приведет к колоссальной миграции населения на север.

Читайте также:

СМИ рассказали, как Россия заработает миллиарды на углеродных кредитах