МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Власти России планируют передавать в аренду участки леса на Дальнем Востоке под посадку деревьев или для сохранения леса в обмен на углеродные кредиты. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, выдавать кредиты будут в том случае, если цифровая платформа зафиксирует улучшение ситуации по способности леса поглощать углекислый газ. Компании смогут реализовывать свои кредиты на торговой площадке.

При этом Bloomberg не уточняет, кто предоставил ему информацию. Тем не менее, в сообщении приводится комментарий министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова о лесах России: "На долю России приходится 20% мировых лесов, поэтому международное сообщество должно быть справедливо в этом отношении. У нас есть возможность превратить их в крупный центр улавливания углерода".

По данным на 2018 год, российские леса поглотили порядка 620 млн тонн эквивалента CO2. Это компенсирует 38% национальный выбросов. По информации Bloomberg, власти новым сервисом хотят уменьшить критику в связи с ее усилиями по борьбе с изменениями климата перед переговорами в ООН по этому вопросу.