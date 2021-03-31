МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Реорганизация госаппарата станет основой для реформирования системы оплаты труда госслужащих: структура зарплат изменится, уровень средней заработной платы между ведомствами будет сбалансирован, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Депутат предложил использовать альтернативный метод расчета зарплат

Григоренко в интервью "Известиям" сообщил о завершении реформы госуправления, в результате которой численность госаппарата уменьшилась почти на 10%. Он отметил, что оптимизация численности проводилась за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы, и риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников сведены к минимуму.

"Проведенная реорганизация госаппарата станет основой для дальнейшего реформирования системы оплаты труда госслужащих. Этот вопрос обсуждался давно, но провести преобразования мешали искусственно поддерживаемые пустующие ставки", — сказал он. По его словам, разрыв в зарплатах в разных ведомствах стал критическим.

"В этом году правительство сбалансирует уровень средней заработной платы между ведомствами и приведет к справедливому уровню — это важнейший этап реформы", — отметил Григоренко. Кроме того, по словам вице-премьера, изменится структура заработных плат: увеличится доля ежемесячных гарантированных выплат за счет уменьшения премиального фонда, и это, как сказал Григоренко, позволит сотрудникам планировать социально значимые расходы, например, ипотеку.

"И, в-третьих, мотивационная часть будет привязана к конкретным результатам выполненной работы. Это будет способствовать росту мотивации действующих сотрудников, привлечет на госслужбу перспективных и эффективных специалистов", — добавил он.