МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российские продавцы велосипедов столкнулись с нехваткой товара. Из-за ажиотажного спроса и простоя некоторых заводов в 2020 году в сочетании с сохраняющимися задержками поставок комплектующих у продавцов импортных велосипедов не хватает до 70% ассортимента по ряду марок, а сроки поставок сдвинулись на квартал. Причем дефицит начался как по иностранным моделям, так и по отечественным, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов и участников рынка. В России появился дефицит новых квартир

Автор и куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов отметил, что предпосылки дефицита возникли еще в 2020 году, когда из-за пандемии продажи велосипедов резко выросли по всему миру, включая Россию: как средства развлечения в условиях ограничений и альтернативы общественному транспорту.

Представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев добавил, что в России дополнительный спрос сформировали курьеры служб доставки. В Delivery Club рассказали, что курьеры сами решают, как доставлять еду — пешком или на велосипеде, и компания не занимается централизованными закупками, но договаривается о скидках с магазинами, сервисами и службами проката. Интерес большинства курьеров сконцентрирован на доступных городских велосипедах, и об их нехватке в Delivery Club не слышали.

Владелец SlopeStyle (российский дистрибутор марки Merida) Константин Кузьмин, в свою очередь, предупредил, что задержки в производстве комплектующих лавинообразно увеличивают сроки выпуска готовых велосипедов. Так, у Merida есть изменения в графиках поставок и ассортименте, но компания выпускает продукцию и под другими брендами, выступая приоритетным заказчиком комплектующих, что в целом помогает удерживать объемы, отметил он.

Источник "Коммерсанта" в отрасли уверяет, что сокращение ассортимента наблюдается почти у всех брендов. Например, российский Stels в прошлом сезоне предлагал для дистрибуции более 500 наименований, а в этом — менее 100, рассказывает он. В "Спортмастере" (также занимается производством велосипедов в России) уверяют, что проблем с товарами и комплектующими нет. Однако собеседник издания на рынке говорит, что предприятие, которое выпускает велосипеды для сети, приостанавливало работу.

Гендиректор магазина CityCycle (бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized и пр.) Владимир Лосинский считает, что цены на велосипеды существенно увеличатся. Он говорит о среднем увеличении стоимости на 10-12% в валюте. Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркетах

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров полагает, что рост цен на велосипеды будет объективным — повышать их придется не только из-за увеличения себестоимости и дефицита, но и "чтобы отсечь перекупщиков". На фоне тотального дефицита наличие в магазинах модельного ряда, по мнению эксперта, станет серьезным конкурентным преимуществом для ритейлеров: "Это приведет к борьбе за поставщиков, в том числе российских, конкурировать торговые сети могут, предлагая более высокую цену или выгодные условия закупки".

Участники рынка не ждут скорого решения проблем с поставками велосипедов. Константин Кузьмин считает, что ситуация продолжит оставаться нестабильной еще в течение нескольких лет, а полное восстановление займет два-три года. Производителям будет крайне сложно вернуться в привычный для них ритм, указывает он. По словам Михаила Невелева, прошлый год стал для российской индустрии лучшим по продажам за десять лет, но в новый высокий сезон участники рынка входят с довольно маленькими остатками. Господин Лосинский добавляет, что в этом году спрос на велосипеды относительно прошлого еще немного вырос, и считает, что тренд продолжится.