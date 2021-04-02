МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. В России был зафиксирован скачок цен на авиабилеты на рейсы внутри страны по сравнению с аналогичными показателями за 2019 год. Об этом сообщают "Известия". Авиабилеты из России в "открытые" страны подорожали

По данным агрегаторов авиабилетов "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip стоимость билетов с вылетом в апреле-июне поднялась на 15-120% в некоторых городах при условии, что они были приобретены в январе-марте 2021 года.

Эксперты отметили, что сильнее всего цена авиабилетов выросла по направлениям из Москвы в Томск, Чебоксары, а также Нижнекамск и Набережные Челны. При покупке билетов по последнему направлению туристы могли столкнуться с ростом стоимости на 121% по сравнению с 2019 годом.

Согласно представленным данным, эти изменения связаны с ростом затрат авиаперевозчиков. Кроме того, в качестве причин они назвали низкую рентабельность и накопленные убытки в сфере авиаперевозок за 2020 год.

При этом специалисты подчеркивают, что цены на внутренние перелеты продолжают быть более дешевыми, чем авиабилеты по заграничным направлениям.