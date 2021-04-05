ТАШКЕНТ, 5 апр — ПРАЙМ. Россия последовательно выступает за расширение промышленной кооперации и снятие избыточных барьеров в мировой торговле, такие принципы нужно противопоставлять закрытости, протекционизму и санкционному давлению, заявил в понедельник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Подмосковье за год в три раза увеличило экспорт в Китай

В понедельник в Ташкенте открылась международная промышленная выставка "Иннопром", которая впервые проводится за пределами России. Эта выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. По данным организаторов, в форуме, который продлится три дня, помимо 300 российских участвовать компании из Европы и Азии.

"Как и в периметре ЕАЭС, так и в масштабах мировой торговой системы Россия последовательно выступает за расширение промышленной кооперации и снятие избыточных барьеров", — сказал Мантуров, выступая на сессии в рамках выставки. По его мнению, такие принципы нужно противопоставлять закрытости, протекционизму и санкционному давлению, которые, ко всему прочему, усугубляются падением глобального спроса и закрытием границ из-за пандемии.

Мантуров сообщил, что если бы в мировой экономике, которая упала в прошлом году на 4,3%, аналогичные подходы применялись и без привязки к COVID, от этого выиграли бы все страны. "Поэтому первый и самый очевидный драйвер роста мировой промышленности – это свободное товародвижение", — подчеркнул Мантуров. Правительство выделит миллиард рублей на поддержку промышленности

"К слову, именно в противодействии ковиду есть масса примеров того, насколько эффективно глобальное партнерство. У всех нас в памяти, как страны помогали друг другу в самый трудный период, поставляя маски, защитные костюмы, медоборудование и лекарства", — отметил министр.

По его мнению, сегодня, когда разворачивается международная кампания по ванцинации, Россия демонстрирует всему миру готовность совместно производить российские вакцины. "По "Спутнику V" такие договоренности уже достигнуты c 10 странами и в 58 государствах эта вакцина одобрена для использования", — добавил глава минпромторга.