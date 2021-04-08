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Ульяновский губернатор Сергей Морозов ушел в отставку
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Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Государственную думу. "Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему... ПРАЙМ, 08.04.2021
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Государственную думу.
"Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", — соответствующее заявление Морозова было показано в эфире канала "Россия 24".
Полномочия Морозова на посту губернатора Ульяновской области истекают в 2021 году. Он возглавляет Ульяновскую область с 2005 года и является старейшим губернатором по времени пребывания на посту главы региона.