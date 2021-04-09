БАЙКОНУР, 9 апр — ПРАЙМ. Российский пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") запущен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", передает корреспондент РИА Новости с космодрома.





"Есть контакт подъема", — объявил диктор на смотровой площадке, когда из работающих двигателей вырвалось пламя.





Объявленная фраза означает, что сработал датчик, фиксирующий взлет ракеты со стартового стола.





Пуск проведен в преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина с 31-й площадки Байконура. Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.





Именной корабль везет на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая — второй, а для Дуброва — первый в карьере.





Примерно через 9 минут после пуска корабль выйдет на орбиту, а в 14.07 мск, то есть через 3 часа 25 минут после старта, причалит к МКС.





Минздрав выдал разрешение на исследования еще одной вакцины от COVID-19 Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.





"ГАГАРИН"





В связи с предстоящим праздником на обшивку корабля нанесена надпись "Ю.А. Гагарин". Она станет видна после выхода корабля в космос. Пока же корабль для защиты во время полета в атмосфере скрыт головным обтекателем ракеты, который украшен портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021".





Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".





ЭКИПАЖ





Экипаж везет на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологией. Также они взяли с собой новый течеискатель для продолжения поисков трещины в российском сегменте МКС.





Угрозы и перспективы. Что будет с туризмом и экологией Камчатки Индикатором невесомости, который укажет о выходе корабля на орбиту, как рассказали ранее космонавты, стала игрушка котенка по имени Гав.





Ожидается, что Новицкий возвратится на Землю через 191 день — 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год — предварительно до 28 марта 2022 года. Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре 2021 года съемок на станции анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".





За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Дуброву – пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию многофункционального лабораторного модуля "Наука". Запуск модуля намечен на 15 июля.