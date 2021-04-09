2021-04-09T17:35:13+03:00
2021-04-09T17:35:13+03:00
2021-04-09T17:35:13+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210409/833428355.html
Путин и Эрдоган обсудили безопасность российских туристов по COVID
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу, условились поддерживать контакты по... ПРАЙМ, 09.04.2021
россия, турция, новости
https://1prime.ru/images/83342/83/833428335.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83342/83/833428335.jpg
https://1prime.ru/images/83342/83/833428331.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83342/83/833428331.jpg
https://1prime.ru/images/83342/83/833428328.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83342/83/833428328.jpg
https://1prime.ru/oil/20210409/833422536.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу, условились поддерживать контакты по этой теме, сообщает пресс-служба Кремля.
"Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Один из приоритетов – обеспечение безопасности иностранных туристов. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию", — говорится в сообщении.