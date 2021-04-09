МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу, условились поддерживать контакты по этой теме, сообщает пресс-служба Кремля. Добыча нефти в России может остаться на текущем уровне

"Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Один из приоритетов – обеспечение безопасности иностранных туристов. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию", — говорится в сообщении.