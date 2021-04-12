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Segezha Group планирует IPO на Московской бирже
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Лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" (Segezha Group, входит в АФК "Система") намерен провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 12.04.2021
московская биржа, ipo, новости, бизнес, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" (Segezha Group, входит в АФК "Система") намерен провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
"Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 миллиардов рублей и опцион доразмещения вторичных акций", — сообщила компания.
Опцион доразмещения в размере до 15% размещаемых акций будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК "Система" и/или одной из ее 100-процентных дочерних компаний.
Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки. После завершения размещения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.
Компания ожидает, что размещаемые акции получат листинг на Московской бирже приблизительно в день объявления цены акций.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал". В качестве совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.