МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" (Segezha Group, входит в АФК "Система") намерен провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Telegram начал подготовку к IPO

"Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 миллиардов рублей и опцион доразмещения вторичных акций", — сообщила компания.

Опцион доразмещения в размере до 15% размещаемых акций будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК "Система" и/или одной из ее 100-процентных дочерних компаний.

Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки. После завершения размещения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.

Компания ожидает, что размещаемые акции получат листинг на Московской бирже приблизительно в день объявления цены акций.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал". В качестве совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.